***SKV* *QUAGR*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***SKV******QUAGR*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler [QUAGR]İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.05.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarSKY Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. paylarının %100'ünün Ali Ercan tarafından satın alınması ile ilgili olarak SPK'ya yaptığı başvuru neticesinde, 06/05/2021 tarihli ve 2021/24 sayılı SPK bülteninde, SKY Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin ortaklık yapısındaki değişikliğe izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verildiği 10/05/2021 tarihli KAP açıklmasında belirtilmişti .Yukarıdaki açıklama ile ilgili olarak, SİYAHKALEM MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ uhdesinde bulunan 1.500.000.- adet SKY Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. paylarını teşmil eden 1.Tertip 1 nolu pay senedini Ali ERCAN'a devir ederek ortaklıktan ayrılmıştır.İlgili işleme ilişkin Şirketimizin hisse devirleri 31/05/2021 tarihinde tamamlanmış ve 04/06/2021 tarihinde Tescil ve ilan olmuştur. Buna göre Şirketimizin tek ortağı Ali Ercan olarak belirlenmiştir.Pay devri sonrasında şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.Adı SoyadıPay AdetiPay Tutarı (TL)Ali ERCAN1.500.000.-1.500.000.-http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941092BIST