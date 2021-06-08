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***SKV* *QUAGR*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

08.06.2021 16:18



***SKV******QUAGR*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

İlgili Şirketler [QUAGR]
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Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.05.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

             SKY Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. paylarının %100'ünün Ali Ercan tarafından satın alınması ile ilgili olarak SPK'ya yaptığı başvuru neticesinde, 06/05/2021 tarihli ve 2021/24 sayılı SPK bülteninde, SKY Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin ortaklık yapısındaki değişikliğe izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verildiği 10/05/2021 tarihli KAP açıklmasında belirtilmişti   .
Yukarıdaki açıklama ile ilgili olarak, SİYAHKALEM MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ uhdesinde bulunan 1.500.000.- adet SKY Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. paylarını teşmil eden 1.Tertip 1 nolu pay senedini Ali ERCAN'a devir ederek ortaklıktan ayrılmıştır.
İlgili işleme ilişkin Şirketimizin hisse devirleri 31/05/2021 tarihinde tamamlanmış ve 04/06/2021 tarihinde Tescil ve ilan olmuştur. Buna göre Şirketimizin tek ortağı Ali Ercan olarak belirlenmiştir.
Pay devri sonrasında şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.
 
    Adı Soyadı
    Pay Adeti
    Pay Tutarı (TL)

    Ali ERCAN
    1.500.000.-
    1.500.000.-

 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941092


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