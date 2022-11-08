***SKY* *ALFAS* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı
08.11.2022 12:22
***SKY******ALFAS******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
İlgili Şirketler [ALFAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077892
BIST
13:514.397
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 65,28
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.400
En Düşük
4.297
13:5118,6101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1331
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
13:5118,6121
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0771
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,6227
En Düşük
18,4643
13:511.000,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 4,89
|Açılış
|: 1.000,04
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.000,41
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler13:49
|GRSEL
|15,95
|28.618.621
|% 10,00
|
|GUBRF
|162,80
|718.279.733
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|835.787
|% 10,00
|
|DESA
|42,98
|31.815.679
|% 9,98
|
|SNKRN
|22,50
|3.332.070
|% 9,97
|
|CEOEM
|12,06
|97.390.035
|% -10,00
|
|VKING
|11,79
|1.006.949
|% -10,00
|
|ZEDUR
|36,90
|1.343.455
|% -10,00
|
|SILVR
|31,06
|33.299.444
|% -9,97
|
|KERVN
|0,77
|799.720
|% -9,41
|
|EREGL
|36,94
|9.255.071.961
|% 0,87
|
|THYAO
|114,80
|7.751.907.734
|% 7,09
|
|KRDMD
|13,37
|3.364.703.788
|% -3,47
|
|ASELS
|36,64
|3.138.290.476
|% 2,75
|
|EKGYO
|4,86
|2.965.538.289
|% 1,46
|
|EKGYO
|4,86
|2.965.538.289
|% 1,46
|
|KRDMD
|13,37
|3.364.703.788
|% -3,47
|
|EREGL
|36,94
|9.255.071.961
|% 0,87
|
|SKBNK
|2,15
|501.459.701
|% 3,37
|
|PETKM
|14,57
|2.417.587.163
|% -0,55
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6062
|18,6101
|% 0,72
|
|Euro
|18,5985
|18,6121
|% 0,42
|
|Sterlin
|21,2876
|21,3944
|% 0,33
|
|Frank
|18,7387
|18,8516
|% 0,64
|
|Riyal
|4,9357
|4,9604
|% 0,64
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|-3,81
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|4,51
|
|Cumhuriyet
|6.664
|6.764
|-24,00
|
|Tam
|6.694
|6.742
|-6,00
|
|Yarım
|3.262
|3.296
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.647
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,67
|20,70
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,37
|12,38
|0,02
|
|B. Petrol
|96,95
|96,95
|-0,97
|