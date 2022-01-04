***SMART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.01.2022 10:24
***SMART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SMART.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988563
BIST
15:071.970
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 43,44
|Açılış
|: 1.941
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.978
En Düşük
1.940
15:0713,3642
En Yüksek
|Değişim
|: 2,26%
|| 0,2959
|Açılış
|: 13,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1000
|
13,4943
En Düşük
12,9640
15:0715,0948
En Yüksek
|Değişim
|: 1,98%
|| 0,2930
|Açılış
|: 15,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
15,2589
En Düşük
14,6944
15:07775,45
En Yüksek
|Değişim
|: 2,17%
|| 16,45
|Açılış
|: 775,45
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler15:05
|BFREN
|1.192,40
|33.511.684
|% 10,00
|
|CRFSA
|46,22
|5.003.685
|% 10,00
|
|UZERB
|38,50
|1.043.156
|% 10,00
|
|DOBUR
|85,30
|5.767.955
|% 9,99
|
|VERTU
|27,40
|104.989.481
|% 9,95
|
|TBORG
|17,82
|414.117
|% -10,00
|
|KUYAS
|5,26
|15.894.853
|% -5,90
|
|BAGFS
|16,77
|64.750.738
|% -5,25
|
|KSTUR
|254,00
|131.340
|% -4,08
|
|SERVE
|12,68
|29.477
|% -3,94
|
|THYAO
|22,98
|1.826.077.353
|% 5,22
|
|EREGL
|30,12
|1.345.155.427
|% 3,01
|
|GARAN
|11,50
|1.332.143.354
|% 0,35
|
|SASA
|55,85
|1.171.813.076
|% 4,88
|
|SISE
|14,27
|903.590.112
|% 2,96
|
|YKBNK
|3,47
|668.182.374
|% 0,29
|
|EKGYO
|2,28
|316.748.000
|% 2,24
|
|GARAN
|11,50
|1.332.143.354
|% 0,35
|
|IHLAS
|0,62
|56.236.184
|% 8,77
|
|IHGZT
|0,75
|68.100.646
|% -1,32
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3371
|13,3613
|% 2,24
|
|Euro
|15,0345
|15,1075
|% 2,07
|
|Sterlin
|17,9495
|18,0395
|% 2,01
|
|Frank
|14,4695
|14,5566
|% 1,91
|
|Riyal
|3,5408
|3,5586
|% 1,80
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|0,06
|
|Altın Gr.
|774
|775
|15,50
|
|Cumhuriyet
|5.144
|5.222
|62,00
|
|Tam
|5.125
|5.259
|72,37
|
|Yarım
|2.477
|2.544
|35,00
|
|Çeyrek
|1.243
|1.272
|17,51
|
|Gümüş.Ons
|22,76
|22,79
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|9,78
|9,80
|0,15
|
|B. Petrol
|79,25
|79,25
|0,27
|
Seans Raporu
15:05
daha fazla
-
15:20IHAAS
Yüzde 7.16 oranında artışla 10.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 864, 148 adet işlem
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15:19XU100
Endeks 1, 969 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 18 üstünde . İşlem hacmi 19, 502.00 milyon TL de
-
15:19CLEBI
Yüzde 8.34 oranında artışla 197.40 lira fiyatla işlem gören hissede 263, 317 adet işlem
-
15:18IHAAS
Yüzde 7.07 oranında artışla 10.91 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 862, 238 adet işlem
-
15:17TSPOR
Yüzde 9.91 oranında artışla 7.32 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 536, 897 adet işlem