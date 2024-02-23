***SMART*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.02.2024 16:07
***SMART*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank Of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251588
BIST
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16:239.365
En Düşük
|Değişim
|: 0,19%
|| 17,77
|Açılış
|: 9.362
|
|Önceki Kapanış
|: 9.347
|
9.294
En Yüksek
9.417
16:2331,0906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1030
|Açılış
|: 31,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 31,1600
|
31,0982
En Düşük
30,4194
16:2333,7195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0809
|Açılış
|: 33,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6000
|
33,7409
En Düşük
33,1645
16:232.026,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 9,61
|Açılış
|: 2.026,58
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016,97
|
2.028,69
En Düşük
1.979,90
BIST En Aktif Hisseler16:21
|SMART
|57,20
|374.455.002
|% 10,00
|
|PSDTC
|89,65
|29.037.111
|% 10,00
|
|PSDTC
|89,65
|29.037.111
|% 10,00
|
|PSDTC
|89,65
|29.037.111
|% 10,00
|
|PSDTC
|89,65
|29.037.111
|% 10,00
|
|TETMT
|8.952,50
|23.052.688
|% -9,98
|
|BRKVY
|151,80
|149.628.183
|% -9,96
|
|ARASE
|78,65
|376.975.925
|% -6,92
|
|TURGG
|704,50
|65.003.764
|% -6,00
|
|AZTEK
|154,80
|255.784.466
|% -5,90
|
|ASTOR
|124,90
|4.914.256.376
|% 1,30
|
|MIATK
|68,65
|3.032.089.991
|% -2,97
|
|YEOTK
|278,75
|2.599.202.236
|% 9,31
|
|REEDR
|60,00
|2.539.859.277
|% 8,60
|
|KONTR
|302,00
|2.539.196.912
|% 0,50
|
|ODAS
|10,53
|1.627.866.583
|% 1,84
|
|MAGEN
|14,17
|1.176.353.015
|% -0,28
|
|LRSHO
|3,03
|205.474.582
|% 7,07
|
|MHRGY
|6,42
|369.433.688
|% 2,39
|
|QUAGR
|4,53
|243.394.398
|% -1,31
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,0879
|31,0937
|% 0,34
|
|Euro
|33,6885
|33,6987
|% 0,18
|
|Sterlin
|39,3521
|39,5494
|% 0,61
|
|Frank
|35,2358
|35,4481
|% 0,49
|
|Riyal
|8,2653
|8,3067
|% 0,35
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,73
|22,76
|% 0,66
|
|Platin
|903,68
|905,05
|% 0,66
|
|Paladyum
|969,40
|972,64
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,39
|82,39
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,25
|2.026,60
|% 0,66
|