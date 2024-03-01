***SMART*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.03.2024 09:06
***SMART*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank Of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253281
BIST
'
11:009.219
En Düşük
|Değişim
|: 0,28%
|| 25,61
|Açılış
|: 9.218
|
|Önceki Kapanış
|: 9.194
|
9.179
En Yüksek
9.227
11:0031,3280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0945
|Açılış
|: 31,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,4296
En Düşük
31,1768
11:0033,9223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0556
|Açılış
|: 33,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7500
|
33,9843
En Düşük
33,7387
11:002.060,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 7,49
|Açılış
|: 2.060,35
|
|Önceki Kapanış
|: 2.052,86
|
2.065,29
En Düşük
2.049,20
BIST En Aktif Hisseler10:56
|DIRIT
|21,26
|5.663.324
|% 9,98
|
|LMKDC
|31,52
|1.532.240.122
|% 9,98
|
|PATEK
|132,40
|505.797.957
|% 9,97
|
|KLGYO
|5,85
|199.360.102
|% 9,96
|
|GLCVY
|51,55
|88.295.517
|% 9,91
|
|ALCTL
|137,20
|288.630.984
|% -8,41
|
|ERSU
|31,84
|32.182.529
|% -6,90
|
|KBORU
|165,00
|732.763.068
|% -5,23
|
|EMNIS
|186,60
|338.866
|% -4,80
|
|NETAS
|90,65
|56.289.591
|% -4,58
|
|GUBRF
|207,40
|2.301.829.990
|% 3,39
|
|REEDR
|71,35
|1.742.005.070
|% 3,11
|
|LMKDC
|31,52
|1.532.240.122
|% 9,98
|
|THYAO
|280,75
|1.365.229.312
|% -0,35
|
|MIATK
|80,10
|1.238.924.954
|% 2,30
|
|LMKDC
|31,52
|1.532.240.122
|% 9,98
|
|EKGYO
|11,28
|484.043.596
|% 1,62
|
|KLGYO
|5,85
|199.360.102
|% 9,96
|
|ZOREN
|5,62
|181.056.747
|% -0,35
|
|ODAS
|10,29
|307.824.754
|% 1,98
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,3230
|31,3285
|% 0,30
|
|Euro
|33,9148
|33,9287
|% 0,18
|
|Sterlin
|39,4515
|39,6493
|% 0,36
|
|Frank
|35,2171
|35,4292
|% 0,11
|
|Riyal
|8,3274
|8,3691
|% 0,29
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,58
|22,61
|% 0,66
|
|Platin
|873,70
|875,18
|% 0,66
|
|Paladyum
|939,35
|943,21
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,19
|82,19
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.044,95
|2.045,24
|% 0,66
|