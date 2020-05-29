***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
29.05.2020 21:38
***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Raporlama Aracı Dönüşümü Lisans ve Danışmanlık Hizmetleri Satın Alınması
İhaleyi Açan Taraf
Üçüncü Taraf (Kamu Bankası)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
22/05/2020
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
29/05/2020
İhale Sonucu
Kazanıldı
İhale Bedeli
882.797 USD + 409.560 TL (Toplam 6.430.235 TL)
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
%100
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%23,72
Açıklamalar
Şirketimizin %100 Bağlı Ortaklığı konumunda bulunan Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş., üçüncü taraf bir kamu bankasının düzenlediği 5 yıl süreli "Raporlama Aracı Dönüşümü Lisans ve Danışmanlık Hizmetleri Satın Alınması" konulu ihalesini 882.797 USD + 409.560 TL (Toplam 6.430.235 TL) bedellik final teklifiyle kazanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847883
BIST
18:05105.520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 160,71
|Açılış
|: 105.183
|
|Önceki Kapanış
|: 105.360
|
105.669
En Düşük
104.671
18:056,8367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0250
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8416
En Düşük
6,8095
18:057,5787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0314
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6196
En Düşük
7,5388
18:05380,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 3,72
|Açılış
|: 380,15
|
|Önceki Kapanış
|: 376,43
|
381,73
En Düşük
375,36
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|63,25
|11.913.183
|% 10,00
|
|ISBTR
|58.900,00
|1.631.752
|% 9,99
|
|PKENT
|188,50
|2.474.454
|% 9,98
|
|FENER
|11,83
|203.792.841
|% 9,94
|
|EGGUB
|66,40
|5.944.724
|% 9,93
|
|TUKAS
|8,55
|707.432.512
|% -10,00
|
|EKIZ
|8,10
|226.832
|% -10,00
|
|RTALB
|22,70
|5.545.928
|% -9,99
|
|TKURU
|13,70
|149.700
|% -9,99
|
|GLRYH
|10,57
|1.066.206
|% -9,97
|
|GARAN
|7,82
|1.762.494.988
|% 0,51
|
|YKBNK
|2,32
|1.225.521.917
|% 4,50
|
|THYAO
|12,60
|1.028.866.668
|% -0,63
|
|GSRAY
|3,39
|820.517.450
|% 9,71
|
|TSPOR
|5,71
|721.109.028
|% 6,33
|
|YKBNK
|2,32
|1.225.521.917
|% 4,50
|
|GSRAY
|3,39
|820.517.450
|% 9,71
|
|EKGYO
|1,47
|348.121.865
|% 2,08
|
|TSKB
|1,10
|245.922.662
|% 4,76
|
|GARAN
|7,82
|1.762.494.988
|% 0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3955
|8,4376
|% 0,32
|
|Frank
|7,0755
|7,1181
|% 0,55
|
|Riyal
|1,8132
|1,8223
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|10,90
|
|Altın Gr.
|381
|381
|4,81
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.503
|29,00
|
|Tam
|2.543
|2.572
|22,20
|
|Yarım
|1.241
|1.255
|14,50
|
|Çeyrek
|621
|628
|7,20
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,78
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|3,91
|3,92
|0,12
|
|B. Petrol
|37,22
|37,22
|1,19
|