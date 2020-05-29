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***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

29.05.2020 21:38
GÜNCEL HABERLER



***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Raporlama Aracı Dönüşümü Lisans ve Danışmanlık Hizmetleri Satın Alınması
İhaleyi Açan Taraf
Üçüncü Taraf (Kamu Bankası)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
22/05/2020
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
29/05/2020
İhale Sonucu
Kazanıldı
İhale Bedeli
882.797 USD + 409.560 TL (Toplam 6.430.235 TL)
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
%100
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%23,72
Açıklamalar

Şirketimizin %100 Bağlı Ortaklığı konumunda bulunan Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş., üçüncü taraf bir kamu bankasının düzenlediği 5 yıl süreli "Raporlama Aracı Dönüşümü Lisans ve Danışmanlık Hizmetleri Satın Alınması" konulu ihalesini 882.797 USD + 409.560 TL (Toplam 6.430.235 TL) bedellik final teklifiyle kazanmıştır. 
Kamuoyuna duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847883


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRSHL 63,25 11.913.183 % 10,00  
ISBTR 58.900,00 1.631.752 % 9,99  
PKENT 188,50 2.474.454 % 9,98  
FENER 11,83 203.792.841 % 9,94  
EGGUB 66,40 5.944.724 % 9,93  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3955 8,4376 % 0,32  
Frank 7,0755 7,1181 % 0,55  
Riyal 1,8132 1,8223 % 0,25  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.729 1.730 10,90  
Altın Gr. 381 381 4,81  
Cumhuriyet 2.471 2.503 29,00  
Tam 2.543 2.572 22,20  
Yarım 1.241 1.255 14,50  
Çeyrek 621 628 7,20  
Gümüş.Ons 17,75 17,78 0,40  
Gümüş Gr. 3,91 3,92 0,12  
B. Petrol 37,22 37,22 1,19  
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