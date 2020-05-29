***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuRaporlama Aracı Dönüşümü Lisans ve Danışmanlık Hizmetleri Satın Alınmasıİhaleyi Açan TarafÜçüncü Taraf (Kamu Bankası)İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi22/05/2020İhalenin Sonuçlandığı Tarih29/05/2020İhale SonucuKazanıldıİhale Bedeli882.797 USD + 409.560 TL (Toplam 6.430.235 TL)İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım%100Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)%23,72AçıklamalarŞirketimizin %100 Bağlı Ortaklığı konumunda bulunan Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş., üçüncü taraf bir kamu bankasının düzenlediği 5 yıl süreli "Raporlama Aracı Dönüşümü Lisans ve Danışmanlık Hizmetleri Satın Alınması" konulu ihalesini 882.797 USD + 409.560 TL (Toplam 6.430.235 TL) bedellik final teklifiyle kazanmıştır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847883BIST