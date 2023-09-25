***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiİhale KonusuSiebel Bakım Destek Hizmet Alımıİhaleyi Açan TarafİSTTELKOM İSTANBUL ELEKTRONİK HABERLEŞME VE ALTYAPI HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı28/08/2023Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi28/08/2023İhalenin Sonuçlandığı Tarih25/09/2023İhale SonucuEn avantajlı fiyat teklifi verilerek ihale şirketimiz uhdesinde kalmıştır.İhale Bedeli6.500.000 TL (KDV Hariç)İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım6.500.000 TL (KDV Hariç)Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)%11 (31.12.2022 yılı Bağımsız Denetim Raporuna Göre)Açıklamalar28.08.2023 tarihinde İsttelkom İstanbul Elektronik Haberleşme ve Altyapı Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından düzenlenen "Siebel Bakım Destek Hizmet Alım İşi" ihalesine en uygun teklifi firmamız vermiş olup, sözleşme davetine müteakip 25.09.2023 tarihinde 6.500.000 TL (KDV hariç) bedelle ihale sözlenun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğ kapsamında, içsel bilginin açıklanmasının sözleşmenin imzalandığı ilgili tarih itibari ile sonuçları konusunda belirsizlik taşıması nedeniyle ertelenmesine karar verilmiştir. Erteleme sebebinin ortadan kalkması ile birlikte işbu açıklama yapılmıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197198BIST