***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
20.10.2021 18:27
***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresinin Uzatılması ve Tavan Artışına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na Başvuru Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.10.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 20.10.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 18.10.2021 tarih ve 2021/20 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında, Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021 yılı sonu itibariyle sona ermesi sebebiyle, 2017-2021 yılları arasında geçerli olan mevcut 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanının, 2021-2025 (5 yıl) yılları için geçerli olmak üzere 100.000.000 TL'ye artırılmasına ve buna ilişkin Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7.maddesinin ekli şekilde tadiline ilişkin olarak yasal prosedürlerin tamamlanabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına karar verildiği kamuoyu ile paylaşılmıştı.
Ekli esas sözleşme değişiklik tasarısı için 20.10.2021 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru yapılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971593
BIST
18:051.433
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHYAY
|0,88
|28.345.933
|% 10,00
|
|OLMK
|7,04
|5.015.490
|% 10,00
|
|IZTAR
|23,72
|23.310.306
|% 9,92
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|FADE
|9,55
|197.507.608
|% 9,90
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|DMSAS
|8,07
|200.039.404
|% 9,80
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|BIOEN
|27,00
|149.780.708
|% -10,00
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|SERVE
|13,01
|113.058
|% -9,97
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|KERVN
|0,79
|1.280.374
|% -9,20
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|OYLUM
|7,30
|6.843.830
|% -7,83
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|ISBTR
|28.500,00
|142.250
|% -6,56
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|THYAO
|13,80
|2.535.361.709
|% -3,63
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|GARAN
|9,11
|1.798.432.962
|% 0,89
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|GUBRF
|57,55
|1.150.696.171
|% 6,57
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|TUPRS
|131,90
|766.984.046
|% 1,31
|
|ASELS
|16,30
|753.816.031
|% -0,61
|
|EKGYO
|1,92
|677.056.592
|% 0,52
|
|YKBNK
|2,46
|675.791.299
|% 2,07
|
|GARAN
|9,11
|1.798.432.962
|% 0,89
|
|THYAO
|13,80
|2.535.361.709
|% -3,63
|
|TSPOR
|3,81
|401.841.224
|% 7,63
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|18:05
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|Satış
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|Dolar
|9,2126
|9,2153
|% -0,85
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|Euro
|10,7368
|10,7609
|% -0,60
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|Sterlin
|12,6948
|12,7585
|% -0,63
|
|Frank
|9,9800
|10,0401
|% -0,45
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|Riyal
|2,4481
|2,4604
|% -0,86
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.785
|1.785
|16,13
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|Altın Gr.
|529
|529
|0,29
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|Cumhuriyet
|3.501
|3.554
|-23,00
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|Tam
|3.483
|3.571
|-26,32
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|Yarım
|1.684
|1.727
|-12,73
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|Çeyrek
|844
|864
|-6,37
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|Gümüş.Ons
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|24,36
|0,69
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|Gümüş Gr.
|7,21
|7,22
|0,14
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