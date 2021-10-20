***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresinin Uzatılması ve Tavan Artışına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na Başvuru YapılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.10.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 20.10.2021Ek AçıklamalarŞirketimiz 18.10.2021 tarih ve 2021/20 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında, Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021 yılı sonu itibariyle sona ermesi sebebiyle, 2017-2021 yılları arasında geçerli olan mevcut 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanının, 2021-2025 (5 yıl) yılları için geçerli olmak üzere 100.000.000 TL'ye artırılmasına ve buna ilişkin Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7.maddesinin ekli şekilde tadiline ilişkin olarak yasal prosedürlerin tamamlanabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına karar verildiği kamuoyu ile paylaşılmıştı.Ekli esas sözleşme değişiklik tasarısı için 20.10.2021 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru yapılmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971593BIST