***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
25.07.2023 18:15
***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 25.07.2023 tarih ve E-18454353-100.06-18641 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda, Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesine göre Şirketimizin kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175114
BIST
'
18:056.605
En Düşük
|Değişim
|: -1,35%
|| -90,10
|Açılış
|: 6.721
|
|Önceki Kapanış
|: 6.695
|
6.538
En Yüksek
6.725
18:0526,9039
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0379
|Açılış
|: 27,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0400
|
27,0741
En Düşük
26,8590
18:0529,7730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0260
|Açılış
|: 29,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
30,0771
En Düşük
29,6770
18:051.700,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 4,49
|Açılış
|: 1.700,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.695,90
|
1.702,27
En Düşük
1.687,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CELHA
|42,46
|105.139.145
|% 10,00
|
|BIENY
|57,75
|1.815.935.975
|% 10,00
|
|OZSUB
|22,00
|113.455.201
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.979,50
|620.279.039
|% 10,00
|
|ZEDUR
|60,50
|60.302.767
|% 10,00
|
|AKFYE
|13,95
|1.197.461.592
|% -10,00
|
|EUYO
|11,97
|7.702.958
|% -10,00
|
|CANTE
|17,21
|2.679.071.773
|% -9,99
|
|KONTR
|201,00
|2.801.968.142
|% -9,99
|
|GESAN
|91,45
|4.350.087.266
|% -9,99
|
|ASTOR
|100,00
|13.216.281.584
|% -6,28
|
|THYAO
|217,30
|11.818.512.742
|% -2,03
|
|ASELS
|70,90
|6.607.382.809
|% 0,85
|
|EUPWR
|173,10
|6.057.603.765
|% -9,98
|
|TUPRS
|93,45
|5.561.254.218
|% 1,74
|
|ZOREN
|3,98
|1.379.793.071
|% -8,29
|
|YKBNK
|13,37
|4.399.195.656
|% 4,62
|
|EKGYO
|8,19
|2.056.022.068
|% -0,97
|
|KRDMD
|23,00
|5.300.127.963
|% 0,61
|
|ODAS
|9,86
|2.325.503.109
|% -6,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8958
|26,9146
|% -0,10
|
|Euro
|29,7316
|29,7520
|% 0,02
|
|Sterlin
|34,5524
|34,7257
|% 0,18
|
|Frank
|31,0211
|31,2079
|% 0,36
|
|Riyal
|7,1563
|7,1922
|% -0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.965
|10,54
|
|Altın Gr.
|1.700
|1.701
|4,62
|
|Cumhuriyet
|11.289
|11.469
|-57,00
|
|Tam
|11.073
|11.192
|38,00
|
|Yarım
|5.528
|5.622
|19,00
|
|Çeyrek
|2.764
|2.811
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,72
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|21,35
|21,38
|0,24
|
|B. Petrol
|83,27
|83,27
|0,79
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -52, 37 kaybederek (% -0.72 ) 7, 184
-
17:59XU100
Endeks 6, 614 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 21 altında . İşlem hacmi 132, 928.00 milyon TL de
-
17:59KARTN
Yüzde -4.79 oranında düşüşle 78.50 lira fiyatla işlem gören hissede 566, 451 adet işlem
-
17:58BOBET
Yüzde -5.23 oranında düşüşle 25.02 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 165, 935 adet işlem
-
17:57KLRHO
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 14.69 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 892, 875 adet işlem