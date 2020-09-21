***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.2.8. maddesine uyum çerçevesinde imzalamış olduğu Yönetici Sorumluluk Sigortası 03/09/ 2020 - 03/09/2021 tarihlerinde geçerli olacak şekilde, 3.000.000 USD poliçe sorumluluk limiti ile yenilenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876057BIST