***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.03.2022 20:19
***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 11.03.2022 tarih ve 2022/07 sayılı toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 3.5. no'lu maddesi çerçevesinde hazırlanan şirketimiz "Etik İlkeler ve Davranış Politikası"nın ekteki şekliyle onaylanmasına ve politika kapsamında Etik Kurulu'nda görev almak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Sn. Murad Kayacan, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Sn. Nazan Kaya, İnsan Kaynakları ve İletişim Direktörü Sn. Mine Güneş ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Sn. Zehra Uluç'un seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009877
BIST
18:052.054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 11,84
|Açılış
|: 2.046
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.068
En Düşük
2.043
18:0514,7512
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,1033
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8800
|
14,9941
En Düşük
14,6269
18:0516,1618
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -0,1825
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5186
En Düşük
16,0593
18:05940,64
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -11,38
|Açılış
|: 940,64
|
|Önceki Kapanış
|: 952,02
|
960,83
En Düşük
924,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MEPET
|2,31
|20.281.852
|% 10,00
|
|GRSEL
|10,96
|27.276.766
|% 9,93
|
|GZNMI
|20,48
|1.638.769
|% 9,93
|
|EUYO
|3,37
|8.901.742
|% 8,36
|
|ALCTL
|25,80
|54.939.658
|% 7,59
|
|KRSTL
|6,25
|19.764.232
|% -8,09
|
|ISSEN
|16,56
|50.638.623
|% -5,75
|
|SKTAS
|2,95
|17.205.773
|% -5,45
|
|AKFGY
|2,52
|118.858.335
|% -4,91
|
|IHAAS
|11,32
|6.323.570
|% -4,39
|
|THYAO
|26,42
|6.757.359.194
|% 2,64
|
|KRDMD
|14,94
|4.396.020.857
|% -2,80
|
|SISE
|13,53
|2.295.669.950
|% 2,81
|
|GARAN
|11,77
|2.051.295.718
|% 0,43
|
|EREGL
|33,98
|1.924.440.839
|% -1,85
|
|KRDMD
|14,94
|4.396.020.857
|% -2,80
|
|THYAO
|26,42
|6.757.359.194
|% 2,64
|
|ODAS
|1,52
|370.927.221
|% 0,66
|
|DOHOL
|3,19
|771.729.907
|% 2,24
|
|YKBNK
|3,69
|710.943.110
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7373
|14,7512
|% -0,70
|
|Euro
|16,0827
|16,1618
|% -1,12
|
|Sterlin
|19,1772
|19,2733
|% -0,86
|
|Frank
|15,7221
|15,8168
|% -0,95
|
|Riyal
|3,9176
|3,9372
|% -0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.985
|1.986
|-11,38
|
|Altın Gr.
|940
|940
|-11,96
|
|Cumhuriyet
|6.190
|6.267
|-184,00
|
|Tam
|6.171
|6.330
|-160,58
|
|Yarım
|2.983
|3.062
|-77,67
|
|Çeyrek
|1.496
|1.531
|-38,84
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,86
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|12,23
|12,25
|-0,13
|
|B. Petrol
|111
|111
|2,11
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866