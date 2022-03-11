***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 11.03.2022 tarih ve 2022/07 sayılı toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 3.5. no'lu maddesi çerçevesinde hazırlanan şirketimiz "Etik İlkeler ve Davranış Politikası"nın ekteki şekliyle onaylanmasına ve politika kapsamında Etik Kurulu'nda görev almak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Sn. Murad Kayacan, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Sn. Nazan Kaya, İnsan Kaynakları ve İletişim Direktörü Sn. Mine Güneş ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Sn. Zehra Uluç'un seçilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009877BIST