***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 18/05/2022 tarihli, 2022/19 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında,Maslak V.D. 6101218516 vergi numaralı Mad Yazılım ve Teknoloji Yatırımları A.Ş.'nin, Şirketimiz Smartiks Yazılım A.Ş.'de sahip olduğu 982.500 adet A grubu ve 1.062.500 adet B grubu olmak üzere toplam 2.045.000 adet (%6,42) nama yazılı imtiyazlı hissenin tamamının borsa dışında beher pay başına 8,2151 TL fiyatla 16.800.000 TL karşılığı Sn. Cihan Bilgin'e devrine onay verilmesine karar verilmiştir. Sn. Cihan Bilgin aynı zamanda Soft Plus Bilgi Teknolojileri'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031315BIST