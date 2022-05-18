***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.05.2022 19:43
***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 18/05/2022 tarihli, 2022/19 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında,
Maslak V.D. 6101218516 vergi numaralı Mad Yazılım ve Teknoloji Yatırımları A.Ş.'nin, Şirketimiz Smartiks Yazılım A.Ş.'de sahip olduğu 982.500 adet A grubu ve 1.062.500 adet B grubu olmak üzere toplam 2.045.000 adet (%6,42) nama yazılı imtiyazlı hissenin tamamının borsa dışında beher pay başına 8,2151 TL fiyatla 16.800.000 TL karşılığı Sn. Cihan Bilgin'e devrine onay verilmesine karar verilmiştir. Sn. Cihan Bilgin aynı zamanda Soft Plus Bilgi Teknolojileri'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031315
BIST
18:052.394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -1,22
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.412
En Düşük
2.382
18:0515,9513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0492
|Açılış
|: 16,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7900
|
15,9830
En Düşük
15,7603
18:0516,7823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0251
|Açılış
|: 16,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6100
|
16,8455
En Düşük
16,5955
18:05933,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,11
|Açılış
|: 933,51
|
|Önceki Kapanış
|: 928,40
|
936,12
En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORCAY
|21,90
|133.339.157
|% 9,99
|
|NIBAS
|9,70
|32.006.672
|% 9,98
|
|ULUSE
|192,00
|44.550.627
|% 9,97
|
|SELVA
|10,60
|22.875.556
|% 9,96
|
|ARMDA
|131,40
|1.693.542
|% 9,96
|
|LKMNH
|16,64
|21.307.530
|% -9,96
|
|ULUUN
|12,65
|308.307.906
|% -9,96
|
|SMRTG
|23,12
|195.965.789
|% -7,30
|
|MNDRS
|3,30
|42.404.719
|% -7,30
|
|GLBMD
|7,01
|6.034.750
|% -7,15
|
|THYAO
|42,40
|4.915.746.550
|% 0,76
|
|GARAN
|15,65
|2.662.824.302
|% 4,54
|
|SISE
|19,91
|2.301.804.349
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,39
|1.870.150.718
|% 3,05
|
|AKBNK
|8,11
|1.546.404.555
|% 3,31
|
|YKBNK
|4,39
|1.870.150.718
|% 3,05
|
|EKGYO
|2,62
|754.915.744
|% -0,38
|
|AKBNK
|8,11
|1.546.404.555
|% 3,31
|
|GARAN
|15,65
|2.662.824.302
|% 4,54
|
|SKBNK
|1,17
|203.079.179
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9486
|15,9503
|% 0,30
|
|Euro
|16,7014
|16,7379
|% -0,12
|
|Sterlin
|19,6692
|19,7678
|% -0,74
|
|Frank
|16,0831
|16,1800
|% 0,87
|
|Riyal
|4,2369
|4,2581
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.819
|3,49
|
|Altın Gr.
|932
|933
|4,22
|
|Cumhuriyet
|6.235
|6.329
|71,00
|
|Tam
|6.201
|6.357
|65,64
|
|Yarım
|2.997
|3.075
|31,75
|
|Çeyrek
|1.503
|1.538
|15,88
|
|Gümüş.Ons
|21,53
|21,55
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,05
|11,07
|-0,01
|
|B. Petrol
|109
|109
|-2,50
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DOGUB
Yüzde -3.31 oranında düşüşle 4.09 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 663, 760 adet işlem
-
17:58OYAKC
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 10.75 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 539, 823 adet işlem
-
17:57OZRDN
Yüzde -4.69 oranında düşüşle 10.57 lira fiyatla işlem gören hissede 400, 320 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 81 kaybederek (% -0.26 ) 2, 645
-
17:56XU100
Endeks 2, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 37 altında . İşlem hacmi 30, 418.00 milyon TL de