***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
14.01.2022 16:22
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Onaylanan İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 14.12.2021
İhraç Tavanı Tutarı 102.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 24.12.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 13.01.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 13.01.2023
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.01.2022 tarih ve 2/26 sayılı kararı ile onaylanan borçlanma aracı İhraç Belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Başvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994139
BIST
16:542.059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -11,18
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.049
16:5413,5394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0426
|Açılış
|: 13,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,6444
En Düşük
13,4816
16:5415,4989
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0827
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6726
En Düşük
15,4530
16:54793,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,04
|Açılış
|: 793,28
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
790,22
BIST En Aktif Hisseler16:52
|QNBFL
|97,35
|1.296.741
|% 10,00
|
|DOAS
|50,00
|177.397.191
|% 9,99
|
|PKENT
|350,60
|28.596.440
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|988.037
|% 9,98
|
|DARDL
|3,89
|251.392.921
|% 9,89
|
|EMNIS
|23,66
|3.093.495
|% -9,97
|
|UZERB
|67,35
|4.093.398
|% -9,96
|
|DOBUR
|105,70
|11.934.631
|% -6,46
|
|RALYH
|9,38
|54.668.167
|% -5,82
|
|BALAT
|8,52
|206.647
|% -5,75
|
|THYAO
|28,12
|3.552.476.919
|% -2,29
|
|KRDMD
|13,20
|3.431.888.929
|% -1,12
|
|EREGL
|31,22
|1.231.723.030
|% -1,27
|
|SISE
|14,99
|1.203.185.212
|% -0,40
|
|GARAN
|11,81
|883.546.034
|% -0,59
|
|EKGYO
|2,42
|840.746.033
|% 2,11
|
|KRDMD
|13,20
|3.431.888.929
|% -1,12
|
|YKBNK
|3,79
|828.795.330
|% -0,52
|
|THYAO
|28,12
|3.552.476.919
|% -2,29
|
|HALKB
|5,10
|420.967.458
|% 4,29
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5325
|13,5428
|% -0,29
|
|Euro
|15,4811
|15,5018
|% -0,51
|
|Sterlin
|18,4950
|18,5877
|% -0,30
|
|Frank
|14,7935
|14,8826
|% -0,31
|
|Riyal
|3,5955
|3,6135
|% -0,34
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|3,31
|
|Altın Gr.
|795
|795
|-0,10
|
|Cumhuriyet
|5.270
|5.350
|-16,00
|
|Tam
|5.253
|5.386
|-8,16
|
|Yarım
|2.539
|2.605
|-3,94
|
|Çeyrek
|1.273
|1.303
|-1,97
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,06
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,03
|10,04
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,74
|84,74
|0,27
|
Seans Raporu
16:52
daha fazla
-
17:07
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, GUBRF, KOZAA
-
17:07XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 68 kaybederek (% -0.79 ) 1, 852
-
17:07
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DARDL, BRMEN, PKENT, DOAS, QNBFL, QNBFB
-
17:07
LINK, BASCM, ISBIR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:07
DOBUR, BALAT, PKENT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında