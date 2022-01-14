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***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

14.01.2022 16:22
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Onaylanan İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 14.12.2021
İhraç Tavanı Tutarı 102.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 24.12.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 13.01.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 13.01.2023

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.01.2022 tarih ve 2/26 sayılı kararı ile onaylanan borçlanma aracı İhraç Belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Başvuru Formu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994139


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Altın Gr. 795 795 -0,10  
Cumhuriyet 5.270 5.350 -16,00  
Tam 5.253 5.386 -8,16  
Yarım 2.539 2.605 -3,94  
Çeyrek 1.273 1.303 -1,97  
Gümüş.Ons 23,04 23,06 -0,03  
Gümüş Gr. 10,03 10,04 -0,04  
B. Petrol 84,74 84,74 0,27  
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