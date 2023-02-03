***SMRTG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
03.02.2023 18:27
***SMRTG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SMRTG.E) payında 06/02/2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 03/03/2023'tür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109533
BIST
18:054.998
En Yüksek
|Değişim
|: 5,16%
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|Açılış
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En Düşük
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En Düşük
1.125,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYEN
|31,90
|79.966.234
|% 10,00
|
|ISSEN
|63,80
|44.341.664
|% 10,00
|
|FLAP
|13,09
|26.711.542
|% 10,00
|
|DITAS
|32,12
|9.397.906
|% 10,00
|
|DURDO
|39,82
|3.534.034
|% 10,00
|
|CANTE
|71,55
|450.989.987
|% -10,00
|
|MRSHL
|517,60
|123.927.705
|% -9,98
|
|GUBRF
|206,10
|4.289.281.965
|% -7,83
|
|CASA
|170,00
|1.019.774
|% -3,19
|
|LUKSK
|84,95
|30.962.647
|% -3,08
|
|THYAO
|142,70
|10.693.152.762
|% 6,02
|
|KOZAL
|537,50
|8.024.598.828
|% -2,27
|
|AKBNK
|16,51
|4.938.123.020
|% 9,63
|
|SISE
|43,04
|4.808.686.624
|% 7,92
|
|ASELS
|57,45
|4.650.171.669
|% 7,48
|
|EKGYO
|7,27
|3.783.600.196
|% 3,56
|
|AKBNK
|16,51
|4.938.123.020
|% 9,63
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|YKBNK
|9,02
|2.458.933.718
|% 9,47
|
|ISCTR
|10,57
|2.260.300.476
|% 8,19
|
|PETKM
|16,01
|3.285.545.398
|% 5,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8110
|18,8284
|% 0,15
|
|Euro
|20,3342
|20,3539
|% -0,92
|
|Sterlin
|22,6318
|22,7453
|% -1,32
|
|Frank
|20,2577
|20,3797
|% -1,16
|
|Riyal
|5,0016
|5,0267
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.865
|1.865
|-47,91
|
|Altın Gr.
|1.128
|1.129
|-26,93
|
|Cumhuriyet
|7.729
|7.846
|-150,00
|
|Tam
|7.704
|7.791
|-70,00
|
|Yarım
|3.764
|3.813
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.882
|1.906
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,40
|-1,07
|
|Gümüş Gr.
|13,59
|13,60
|-0,58
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|B. Petrol
|79,84
|79,84
|-2,33
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