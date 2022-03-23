***SMRTG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***SMRTG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [SMRTG]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarSmart Güneş Enerjisi Tek. payları, 24/03/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Hizmetler, BIST Elektrik ve BIST Kocaeli endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 153.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %25 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiSMART GUNES ENERJISI TEK. XUTUM 24/03/2022SMART GUNES ENERJISI TEK. XTUMY 24/03/2022SMART GUNES ENERJISI TEK. XYLDZ 24/03/2022SMART GUNES ENERJISI TEK. XHARZ 24/03/2022SMART GUNES ENERJISI TEK. XUHIZ 24/03/2022SMART GUNES ENERJISI TEK. XELKT 24/03/2022SMART GUNES ENERJISI TEK. XSKOC 24/03/2022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012419BIST