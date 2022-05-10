***SMRTG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.05.2022 10:04
***SMRTG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SMRTG]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SMRTG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028162
BIST
10:482.491
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 25,24
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
10:4815,2073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1223
|Açılış
|: 15,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,2241
En Düşük
15,0772
10:4816,0911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1500
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
16,1050
En Düşük
15,9282
10:48909,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 10,47
|Açılış
|: 909,75
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
911,05
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler10:48
|IMASM
|24,12
|14.963.879
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|528.993
|% 9,94
|
|IZINV
|21,16
|8.620.927
|% 9,92
|
|DENGE
|2,02
|21.415.934
|% 9,19
|
|ERBOS
|122,80
|110.817.290
|% 8,48
|
|GEDZA
|24,92
|20.719.593
|% -9,12
|
|ATEKS
|43,58
|9.213.889
|% -6,12
|
|KARSN
|5,14
|259.729.780
|% -5,86
|
|TEZOL
|17,70
|34.164.432
|% -5,45
|
|BRKSN
|9,35
|1.650.893
|% -4,98
|
|SISE
|19,67
|927.478.654
|% 2,13
|
|EKGYO
|2,84
|676.250.669
|% 5,97
|
|KRDMD
|16,42
|672.039.404
|% 0,55
|
|EREGL
|34,18
|667.552.877
|% 1,97
|
|THYAO
|42,72
|573.449.729
|% 0,99
|
|EKGYO
|2,84
|676.250.669
|% 5,97
|
|KARSN
|5,14
|259.729.780
|% -5,86
|
|YKBNK
|4,90
|236.703.610
|% 0,82
|
|SISE
|19,67
|927.478.654
|% 2,13
|
|DOHOL
|3,73
|166.317.071
|% 1,08
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,1973
|15,2073
|% 0,81
|
|Euro
|16,0662
|16,0911
|% 0,94
|
|Sterlin
|18,6854
|18,7791
|% 0,76
|
|Frank
|15,2491
|15,3410
|% 0,87
|
|Riyal
|4,0385
|4,0588
|% 0,72
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|6,14
|
|Altın Gr.
|909
|909
|9,81
|
|Cumhuriyet
|6.124
|6.216
|12,00
|
|Tam
|6.097
|6.252
|16,73
|
|Yarım
|2.947
|3.024
|8,09
|
|Çeyrek
|1.478
|1.512
|4,05
|
|Gümüş.Ons
|21,93
|21,96
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,75
|0,17
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,03
|
Seans Raporu
10:48
daha fazla
-
11:03BRLSM
Yüzde 4.85 oranında artışla 9.51 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 549, 786 adet işlem
-
11:01DERHL
Yüzde 4.04 oranında artışla 6.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 112, 053 adet işlem
-
11:00XU100
Endeks 2, 490 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 98 üstünde . İşlem hacmi 9, 457.00 milyon TL de
-
11:00LIDFA
Yüzde 7.60 oranında artışla 7.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 023, 618 adet işlem
-
10:58LIDFA
Yüzde 7.60 oranında artışla 7.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 997, 597 adet işlem