***SMRTG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2022 10:01
***SMRTG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SMRTG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065827
BIST
11:483.178
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -19,68
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.175
11:4818,5499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0318
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4992
11:4817,9750
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0448
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1093
En Düşük
17,8996
11:48980,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -6,88
|Açılış
|: 980,65
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler11:46
|UFUK
|55,55
|1.300.628
|% 10,00
|
|PENTA
|407,00
|34.261.407
|% 7,39
|
|IHAAS
|72,30
|3.483.939
|% 7,35
|
|MERKO
|6,40
|49.991.595
|% 7,20
|
|BERA
|18,83
|202.757.508
|% 6,99
|
|ISGYO
|6,65
|8.444.875
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.128.742
|% -9,83
|
|KMPUR
|53,80
|115.443.216
|% -7,32
|
|BRMEN
|2,67
|18.690
|% -6,64
|
|USAK
|3,09
|23.923.430
|% -6,08
|
|THYAO
|68,70
|1.055.371.579
|% -0,36
|
|HEKTS
|58,10
|816.388.751
|% -2,35
|
|ASELS
|29,34
|761.995.453
|% 2,09
|
|SASA
|66,55
|701.602.232
|% -1,55
|
|YKBNK
|7,08
|632.829.701
|% 0,28
|
|SKBNK
|1,80
|278.551.722
|% -3,23
|
|EKGYO
|3,92
|510.757.338
|% 1,29
|
|YKBNK
|7,08
|632.829.701
|% 0,28
|
|TSKB
|2,36
|180.965.008
|% 0,85
|
|ZOREN
|3,33
|246.901.025
|% -3,48
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5427
|18,5450
|% 0,15
|
|Euro
|17,9541
|17,9713
|% -0,27
|
|Sterlin
|19,9539
|20,0540
|% -0,66
|
|Frank
|18,7764
|18,8895
|% -0,54
|
|Riyal
|4,9139
|4,9386
|% 0,34
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|-15,22
|
|Altın Gr.
|980
|981
|-7,02
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|60,00
|
|Tam
|6.630
|6.710
|-71,00
|
|Yarım
|3.226
|3.280
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.640
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|18,56
|18,58
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,06
|11,08
|-0,17
|
|B. Petrol
|87,02
|87,02
|-1,03
|
Seans Raporu
11:46
daha fazla
-
12:01USAK
Yüzde -6.08 oranında düşüşle 3.09 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 624, 662 adet işlem
-
12:00TATGD
Yüzde -4.44 oranında düşüşle 23.70 lira fiyatla işlem gören hissede 530, 966 adet işlem
-
11:59KMPUR
Yüzde -7.41 oranında düşüşle 53.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 136, 275 adet işlem
-
11:58SKBNK
Yüzde -3.76 oranında düşüşle 1.79 lira fiyatla işlem gören hissede 152, 448, 434 adet işlem
-
11:57XU100
Endeks 3, 187 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 35 altında . İşlem hacmi 13, 906.00 milyon TL de