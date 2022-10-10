***SMRTG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.10.2022 10:01
***SMRTG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SMRTG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069546
BIST
12:543.592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 24,45
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
12:5418,5883
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0277
|Açılış
|: 18,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
12:5418,0527
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0490
|Açılış
|: 18,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
12:541.003,77
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -10,76
|Açılış
|: 1.003,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.002,73
BIST En Aktif Hisseler12:54
|CRFSA
|44,32
|83.760.661
|% 9,98
|
|YAPRK
|34,50
|21.029.660
|% 9,94
|
|HUNER
|5,69
|142.277.682
|% 9,85
|
|JANTS
|89,90
|330.840.245
|% 9,77
|
|KONTR
|82,05
|533.582.209
|% 9,40
|
|KIMMR
|7,20
|341.474
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|42.542.703
|% -9,90
|
|YONGA
|29,30
|76.473
|% -6,98
|
|ISBTR
|42.251,00
|42.251
|% -5,20
|
|HEKTS
|64,45
|1.044.119.097
|% -4,31
|
|THYAO
|85,90
|2.986.614.816
|% 2,02
|
|SASA
|85,65
|1.503.304.840
|% -1,61
|
|ASELS
|32,10
|1.218.463.762
|% 1,97
|
|EKGYO
|4,34
|1.094.596.949
|% 0,93
|
|HEKTS
|64,45
|1.044.119.097
|% -4,31
|
|EKGYO
|4,34
|1.094.596.949
|% 0,93
|
|SKBNK
|1,74
|150.056.982
|% -1,69
|
|DOHOL
|5,38
|438.572.559
|% 0,94
|
|YKBNK
|8,16
|569.967.387
|% 0,25
|
|ISCTR
|8,35
|521.448.635
|% 0,00
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5731
|18,5883
|% -0,15
|
|Euro
|18,0389
|18,0527
|% -0,27
|
|Sterlin
|20,5037
|20,6065
|% -0,36
|
|Frank
|18,5455
|18,6572
|% -0,52
|
|Riyal
|4,9283
|4,9530
|% -0,19
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.680
|1.681
|-14,53
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|-11,22
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.810
|-74,00
|
|Tam
|6.748
|6.799
|-132,00
|
|Yarım
|3.288
|3.324
|-64,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.662
|-32,00
|
|Gümüş.Ons
|19,77
|19,79
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,81
|-0,26
|
|B. Petrol
|96,98
|96,98
|-0,94
|