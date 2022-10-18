***SMRTG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.10.2022 16:07
***SMRTG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SMRTG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072680
BIST
16:093.839
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -8,74
|Açılış
|: 3.878
|
|Önceki Kapanış
|: 3.848
|
3.927
En Düşük
3.837
16:0918,5872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0072
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6398
En Düşük
18,5304
16:0918,3353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0433
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3649
En Düşük
18,2337
16:09988,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,21
|Açılış
|: 988,88
|
|Önceki Kapanış
|: 986,67
|
992,31
En Düşük
983,37
BIST En Aktif Hisseler16:07
|PENTA
|532,40
|78.959.752
|% 10,00
|
|CRFSA
|46,88
|79.024.596
|% 10,00
|
|KONYA
|1.928,30
|113.184.617
|% 10,00
|
|POLTK
|784,50
|20.796.341
|% 10,00
|
|IPEKE
|26,72
|538.960.935
|% 9,96
|
|ODAS
|8,37
|1.840.560.431
|% -9,90
|
|KIMMR
|7,27
|12.385.368
|% -9,35
|
|SAYAS
|23,48
|121.303.874
|% -8,57
|
|MEGAP
|4,50
|31.109.345
|% -6,83
|
|MEGAP
|4,50
|31.109.345
|% -6,83
|
|THYAO
|97,20
|5.450.997.279
|% -1,27
|
|YKBNK
|9,58
|4.467.483.600
|% -1,34
|
|AKBNK
|15,17
|3.819.518.027
|% 2,15
|
|ASELS
|33,04
|3.357.835.932
|% 1,04
|
|EKGYO
|4,44
|3.213.133.282
|% -1,11
|
|EKGYO
|4,44
|3.213.133.282
|% -1,11
|
|YKBNK
|9,58
|4.467.483.600
|% -1,34
|
|TSKB
|2,67
|901.345.635
|% -2,20
|
|ISCTR
|9,47
|2.705.410.148
|% 0,85
|
|SKBNK
|1,86
|526.892.737
|% -1,59
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5837
|18,5869
|% 0,04
|
|Euro
|18,3250
|18,3334
|% 0,23
|
|Sterlin
|20,9758
|21,0810
|% -0,40
|
|Frank
|18,6203
|18,7325
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9299
|4,9546
|% -0,00
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.654
|1.654
|3,92
|
|Altın Gr.
|989
|990
|2,96
|
|Cumhuriyet
|6.667
|6.768
|-13,00
|
|Tam
|6.698
|6.767
|38,00
|
|Yarım
|3.264
|3.310
|21,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.656
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,79
|18,82
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,26
|0,09
|
|B. Petrol
|91,04
|91,04
|-0,58
|
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