***SMRTG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.10.2022 10:32
***SMRTG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SMRTG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SMRTG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073469
BIST
10:263.986
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 51,18
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.990
En Düşük
3.946
10:2618,6087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0274
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7050
|
18,6336
En Düşük
18,5049
10:2618,3186
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0119
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,4256
En Düşük
18,2651
10:26987,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -3,17
|Açılış
|: 987,30
|
|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
986,25
BIST En Aktif Hisseler10:24
|FENER
|62,15
|165.759.845
|% 10,00
|
|BMSTL
|29,10
|23.247.421
|% 9,98
|
|MANAS
|38,16
|28.633.216
|% 9,97
|
|AGESA
|35,08
|17.374.724
|% 9,97
|
|KLMSN
|17,43
|25.797.440
|% 9,97
|
|BTCIM
|45,00
|5.447.883
|% -5,26
|
|TRCAS
|22,54
|14.079.929
|% -4,97
|
|YAPRK
|49,00
|4.652.491
|% -4,85
|
|SONME
|41,86
|4.434.863
|% -3,77
|
|ULUFA
|4,25
|12.526.124
|% -3,41
|
|THYAO
|98,35
|1.063.217.415
|% 0,41
|
|EREGL
|30,90
|822.328.153
|% 4,60
|
|SASA
|96,70
|596.280.688
|% 3,81
|
|KRDMD
|12,72
|512.793.912
|% 3,25
|
|EKGYO
|4,70
|512.122.868
|% 1,29
|
|EKGYO
|4,70
|512.122.868
|% 1,29
|
|SKBNK
|2,02
|93.873.926
|% 3,06
|
|KRDMD
|12,72
|512.793.912
|% 3,25
|
|TSKB
|2,93
|96.663.480
|% 1,03
|
|YKBNK
|9,58
|301.890.473
|% 1,05
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6040
|18,6073
|% 0,14
|
|Euro
|18,3007
|18,3090
|% -0,12
|
|Sterlin
|21,0610
|21,1666
|% 0,58
|
|Frank
|18,5652
|18,6770
|% 0,07
|
|Riyal
|4,9350
|4,9598
|% 0,13
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.651
|-6,84
|
|Altın Gr.
|988
|988
|-2,46
|
|Cumhuriyet
|6.677
|6.778
|46,00
|
|Tam
|6.690
|6.799
|90,00
|
|Yarım
|3.260
|3.324
|44,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.662
|21,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,18
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,48
|-0,14
|
|B. Petrol
|90,02
|90,02
|-1,32
|