***SMRTG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.10.2022 10:01
***SMRTG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SMRTG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SMRTG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073793
BIST
12:593.999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 21,06
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.979
12:5918,6097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0268
|Açılış
|: 18,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
12:5918,3742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0425
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4498
En Düşük
18,2850
12:59981,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -5,12
|Açılış
|: 981,24
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
980,74
BIST En Aktif Hisseler12:57
|VKING
|11,00
|3.666.791
|% 10,00
|
|SILVR
|28,60
|25.776.462
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|6.265.672
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|22.948.660
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,95
|274.740.788
|% 10,00
|
|GESAN
|142,20
|543.483.936
|% -10,00
|
|YEOTK
|47,88
|89.590.455
|% -10,00
|
|ALKA
|39,50
|226.490.406
|% -9,99
|
|PENTA
|63,80
|62.333.787
|% -9,95
|
|CONSE
|7,38
|215.062.425
|% -9,89
|
|THYAO
|102,00
|3.136.335.881
|% 2,51
|
|SASA
|104,70
|1.692.088.276
|% 4,70
|
|SISE
|33,12
|1.609.548.653
|% 2,03
|
|AKBNK
|15,75
|1.420.174.602
|% 1,88
|
|YKBNK
|9,61
|1.416.415.051
|% 2,56
|
|TSKB
|3,11
|830.707.285
|% 7,24
|
|SKBNK
|2,12
|561.950.444
|% 7,07
|
|EKGYO
|4,67
|1.185.760.721
|% 0,86
|
|YKBNK
|9,61
|1.416.415.051
|% 2,56
|
|ISCTR
|9,94
|1.192.931.247
|% 2,90
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6068
|18,6113
|% 0,15
|
|Euro
|18,3703
|18,3768
|% 0,25
|
|Sterlin
|21,0037
|21,1091
|% 0,42
|
|Frank
|18,4845
|18,5958
|% -0,11
|
|Riyal
|4,9349
|4,9597
|% 0,05
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.641
|-8,93
|
|Altın Gr.
|982
|983
|-3,78
|
|Cumhuriyet
|6.602
|6.703
|-35,00
|
|Tam
|6.627
|6.710
|-59,00
|
|Yarım
|3.229
|3.278
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.640
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,84
|18,88
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,29
|11,31
|-0,20
|
|B. Petrol
|90,16
|90,16
|-1,05
|