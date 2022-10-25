***SMRTG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.10.2022 10:20
***SMRTG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SMRTG]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SMRTG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073823
BIST
12:493.989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 11,00
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.979
12:4918,6126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0297
|Açılış
|: 18,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
12:4918,3733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0416
|Açılış
|: 18,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4498
En Düşük
18,2850
12:49981,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -5,20
|Açılış
|: 981,13
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
980,98
BIST En Aktif Hisseler12:49
|AGYO
|8,36
|22.725.339
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,95
|274.433.200
|% 10,00
|
|SILVR
|28,60
|25.524.953
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|6.249.814
|% 10,00
|
|VKING
|11,00
|2.020.024
|% 10,00
|
|GESAN
|142,20
|541.749.096
|% -10,00
|
|YEOTK
|47,88
|88.523.067
|% -10,00
|
|ALKA
|39,50
|226.050.100
|% -9,99
|
|PENTA
|63,80
|62.222.903
|% -9,95
|
|CONSE
|7,38
|214.771.601
|% -9,89
|
|THYAO
|101,90
|3.028.148.780
|% 2,41
|
|SASA
|105,60
|1.611.735.451
|% 5,60
|
|SISE
|33,20
|1.540.336.620
|% 2,28
|
|YKBNK
|9,57
|1.378.948.639
|% 2,13
|
|AKBNK
|15,70
|1.376.921.006
|% 1,55
|
|TSKB
|3,11
|796.971.775
|% 7,24
|
|SKBNK
|2,13
|536.176.122
|% 7,58
|
|EKGYO
|4,67
|1.147.722.583
|% 0,86
|
|YKBNK
|9,57
|1.378.948.639
|% 2,13
|
|ISCTR
|9,92
|1.142.839.223
|% 2,69
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6029
|18,6126
|% 0,16
|
|Euro
|18,3634
|18,3733
|% 0,23
|
|Sterlin
|21,0211
|21,1265
|% 0,50
|
|Frank
|18,4878
|18,5992
|% -0,09
|
|Riyal
|4,9351
|4,9598
|% 0,05
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.641
|-8,61
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-3,87
|
|Cumhuriyet
|6.602
|6.703
|-35,00
|
|Tam
|6.625
|6.709
|-60,00
|
|Yarım
|3.229
|3.277
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.640
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,85
|18,88
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,28
|11,31
|-0,20
|
|B. Petrol
|90,20
|90,20
|-1,01
|