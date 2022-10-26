***SMRTG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.10.2022 10:01
***SMRTG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SMRTG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074240
BIST
11:593.993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 17,64
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.016
En Düşük
3.986
11:5918,6118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0090
|Açılış
|: 18,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6457
En Düşük
18,5292
11:5918,6860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1352
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,7056
En Düşük
18,4735
11:591.001,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 12,56
|Açılış
|: 1.001,35
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
1.001,58
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler11:59
|GOLTS
|107,20
|53.406.088
|% 9,95
|
|DOGUB
|10,29
|4.951.107
|% 9,94
|
|ATSYH
|120,00
|838.800
|% 9,09
|
|CRFSA
|60,40
|85.657.078
|% 8,93
|
|DERHL
|7,18
|107.069.481
|% 8,62
|
|AGYO
|7,53
|33.499.216
|% -9,93
|
|UFUK
|63,00
|2.076.281
|% -6,87
|
|ALKA
|36,96
|143.760.663
|% -6,43
|
|ACSEL
|58,30
|44.557.536
|% -5,97
|
|BEYAZ
|15,34
|33.086.688
|% -4,13
|
|THYAO
|100,60
|2.245.803.319
|% 0,10
|
|AKBNK
|15,82
|1.240.426.679
|% 1,93
|
|SISE
|33,74
|924.984.897
|% -0,24
|
|SASA
|104,80
|870.339.248
|% -0,19
|
|TUPRS
|372,50
|794.611.789
|% -0,53
|
|TSKB
|3,17
|603.713.497
|% -0,31
|
|SKBNK
|2,14
|403.677.475
|% -0,93
|
|EKGYO
|4,57
|544.026.827
|% 0,88
|
|ISGYO
|9,02
|753.112.719
|% 2,38
|
|AKBNK
|15,82
|1.240.426.679
|% 1,93
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6063
|18,6118
|% 0,05
|
|Euro
|18,6737
|18,6860
|% 0,73
|
|Sterlin
|21,5061
|21,6139
|% 1,07
|
|Frank
|18,7938
|18,9070
|% 0,88
|
|Riyal
|4,9355
|4,9602
|% 0,03
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.673
|1.673
|19,99
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|12,52
|
|Cumhuriyet
|6.694
|6.795
|45,00
|
|Tam
|6.729
|6.799
|41,00
|
|Yarım
|3.279
|3.324
|23,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.664
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,73
|19,77
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,82
|0,23
|
|B. Petrol
|91,83
|91,83
|0,09
|
Seans Raporu
11:59
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12:14TRCAS
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