***SMRTG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.05.2023 11:47
***SMRTG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SMRTG]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SMRTG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144273
BIST
13:204.545
En Yüksek
|Değişim
|: -1,58%
|| -72,94
|Açılış
|: 4.628
|
|Önceki Kapanış
|: 4.618
|
4.660
En Düşük
4.517
13:2019,4707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0313
|Açılış
|: 20,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
19,4815
En Düşük
19,4161
13:2021,3541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0139
|Açılış
|: 21,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,6165
En Düşük
21,2847
13:201.243,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,92
|Açılış
|: 1.243,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.240,09
|
1.243,65
En Düşük
1.237,72
BIST En Aktif Hisseler13:20
|GRTRK
|25,74
|6.161.718
|% 10,00
|
|ORCAY
|7,60
|66.880.548
|% 9,99
|
|ULAS
|15,86
|11.646.931
|% 9,99
|
|AVHOL
|17,83
|6.100.285
|% 9,99
|
|FENER
|56,75
|28.914.636
|% 9,98
|
|EGSER
|25,28
|85.668.190
|% -9,97
|
|KRTEK
|16,71
|14.458.489
|% -9,97
|
|IHAAS
|154,50
|1.339.206
|% -9,97
|
|KAREL
|14,46
|52.991.054
|% -9,96
|
|HEDEF
|16,95
|11.271.645
|% -9,65
|
|THYAO
|127,30
|1.566.138.179
|% -0,39
|
|EUPWR
|78,95
|1.203.496.589
|% 9,96
|
|KOPOL
|48,70
|1.190.043.727
|% -2,60
|
|EREGL
|32,82
|1.153.534.185
|% -0,97
|
|SISE
|37,04
|937.870.913
|% 0,49
|
|EKGYO
|5,89
|474.146.884
|% -2,00
|
|YKBNK
|9,40
|559.640.127
|% -0,74
|
|ISCTR
|10,80
|419.347.835
|% -0,28
|
|AKBNK
|15,97
|620.459.219
|% -0,50
|
|KOZAL
|18,23
|711.483.176
|% -3,44
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4662
|19,4707
|% 0,16
|
|Euro
|21,3335
|21,3541
|% -0,07
|
|Sterlin
|24,1908
|24,3121
|% -0,17
|
|Frank
|21,5790
|21,7090
|% -0,27
|
|Riyal
|5,1755
|5,2015
|% 0,08
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.987
|1.987
|4,28
|
|Altın Gr.
|1.243
|1.243
|3,16
|
|Cumhuriyet
|8.971
|9.127
|-111,00
|
|Tam
|9.120
|9.271
|-82,00
|
|Yarım
|4.425
|4.527
|-33,00
|
|Çeyrek
|2.216
|2.263
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|24,72
|24,75
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|15,46
|15,48
|-0,16
|
|B. Petrol
|78,91
|78,91
|-0,40
|