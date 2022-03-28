***SMRTG* *HUNER*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
28.03.2022 09:14
ayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013329
BIST
10:282.177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,65
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.182
En Düşük
2.170
10:2814,8380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0074
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8300
|
14,8520
En Düşük
14,8049
10:2816,2715
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0234
|Açılış
|: 16,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,3222
En Düşük
16,2242
10:28923,13
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -10,77
|Açılış
|: 923,13
|
|Önceki Kapanış
|: 933,90
|
934,80
En Düşük
922,08
BIST En Aktif Hisseler10:28
|VAKKO
|13,31
|26.605.766
|% 10,00
|
|ULUSE
|85,15
|482.375
|% 9,94
|
|FRIGO
|3,33
|14.688.121
|% 9,90
|
|SERVE
|18,21
|291.615
|% 9,90
|
|MERKO
|3,73
|8.848.904
|% 7,80
|
|DIRIT
|3,03
|32.312
|% -7,06
|
|DZGYO
|2,84
|5.473.373
|% -6,27
|
|TTRAK
|241,00
|63.720.721
|% -3,02
|
|HURGZ
|2,02
|10.368.516
|% -2,88
|
|EUHOL
|3,59
|1.198.529
|% -2,71
|
|THYAO
|28,76
|907.562.751
|% 2,13
|
|SASA
|62,30
|419.051.005
|% 3,83
|
|KARSN
|5,07
|338.536.680
|% 2,42
|
|KRDMD
|15,25
|294.345.143
|% -0,33
|
|EREGL
|32,88
|251.462.756
|% -0,96
|
|ODAS
|1,72
|149.634.132
|% 2,38
|
|KARSN
|5,07
|338.536.680
|% 2,42
|
|THYAO
|28,76
|907.562.751
|% 2,13
|
|EKGYO
|2,30
|72.318.017
|% 0,88
|
|YKBNK
|3,89
|109.175.851
|% -0,26
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8329
|14,8380
|% 0,05
|
|Euro
|16,2561
|16,2715
|% -0,14
|
|Sterlin
|19,4683
|19,5659
|% -0,12
|
|Frank
|15,8232
|15,9185
|% -0,32
|
|Riyal
|3,9469
|3,9667
|% 0,13
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|-24,01
|
|Altın Gr.
|923
|924
|-10,27
|
|Cumhuriyet
|6.186
|6.280
|14,00
|
|Tam
|6.158
|6.311
|3,35
|
|Yarım
|2.976
|3.053
|1,62
|
|Çeyrek
|1.493
|1.526
|0,81
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,12
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|11,99
|-0,20
|
|B. Petrol
|113
|113
|-4,36
|