***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
16.06.2022 18:18
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
10.06.2022
Tescil Tarihi
16.06.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
16.06.2022 ve 10600
Açıklamalar
Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimine ilişkin Genel Kurul Kararı 16 Haziran 2022 tarihli ve 10600 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037769
BIST
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|TSGYO
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|FONET
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|154.190.060
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|MEGAP
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|% -9,12
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|MEGAP
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|KRDMD
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|YKBNK
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|EKGYO
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|ODAS
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|DOHOL
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|Dolar
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|% 0,43
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|Sterlin
|21,1855
|21,2917
|% 1,35
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|Frank
|17,7732
|17,8803
|% 3,00
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|Riyal
|4,5987
|4,6218
|% 0,48
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|17:59
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.836
|1.837
|2,62
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|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|4,27
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|Cumhuriyet
|6.762
|6.864
|24,00
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|Tam
|6.764
|6.877
|6,00
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|Yarım
|3.321
|3.363
|2,00
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|Çeyrek
|1.663
|1.681
|1,00
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|Gümüş.Ons
|21,70
|21,73
|0,05
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|Gümüş Gr.
|12,04
|12,06
|0,04
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|B. Petrol
|118
|118
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