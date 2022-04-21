***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası
21.04.2022 14:11
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bilgilendirme Politikası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 07.04.2022 tarihli kararı uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 17. Maddesi çerçevesinde hazırlanan Bilgilendirme Politikası ekte yer almakta olup, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022652
BIST
15:292.558
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 32,14
|Açılış
|: 2.532
|
|Önceki Kapanış
|: 2.526
|
2.560
En Düşük
2.531
15:2914,7001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0288
|Açılış
|: 14,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6820
|
14,7006
En Düşük
14,6564
15:2916,0270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0951
|Açılış
|: 15,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9100
|
16,0718
En Düşük
15,8826
15:29917,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -5,78
|Açılış
|: 917,59
|
|Önceki Kapanış
|: 923,38
|
924,21
En Düşük
915,02
BIST En Aktif Hisseler15:29
|SMART
|6,27
|23.005.339
|% 10,00
|
|IHAAS
|19,25
|12.403.925
|% 10,00
|
|DAGHL
|23,32
|8.724.834
|% 10,00
|
|TRCAS
|5,79
|52.894.313
|% 9,87
|
|TDGYO
|8,43
|11.744.564
|% 9,20
|
|MMCAS
|3,15
|677.176
|% -4,83
|
|KAPLM
|49,70
|7.062.436
|% -4,70
|
|HUNER
|3,23
|151.457.958
|% -4,15
|
|MANAS
|26,28
|60.100.262
|% -4,02
|
|YKSLN
|8,99
|51.238.555
|% -3,33
|
|THYAO
|39,86
|3.466.147.443
|% 2,57
|
|EKGYO
|3,14
|2.695.744.233
|% 7,90
|
|GARAN
|14,46
|2.543.632.038
|% 1,90
|
|KRDMD
|16,40
|1.587.126.313
|% 1,23
|
|ASELS
|28,16
|1.500.687.977
|% 1,08
|
|EKGYO
|3,14
|2.695.744.233
|% 7,90
|
|VAKBN
|4,66
|1.085.575.106
|% 5,91
|
|ODAS
|2,57
|611.955.530
|% -1,53
|
|YKBNK
|5,34
|1.153.837.059
|% 0,56
|
|HALKB
|6,19
|1.157.678.945
|% 3,86
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6943
|14,7001
|% 0,20
|
|Euro
|16,0186
|16,0270
|% 0,60
|
|Sterlin
|19,0951
|19,1908
|% -0,10
|
|Frank
|15,4072
|15,5000
|% 0,01
|
|Riyal
|3,9066
|3,9262
|% 0,17
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|-10,79
|
|Altın Gr.
|918
|918
|-5,68
|
|Cumhuriyet
|6.102
|6.195
|-4,00
|
|Tam
|6.076
|6.227
|-2,23
|
|Yarım
|2.937
|3.012
|-1,08
|
|Çeyrek
|1.473
|1.506
|-0,54
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,81
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,65
|-0,24
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,29
|
Seans Raporu
15:29
daha fazla
-
15:43TRGYO
Yüzde 7.06 oranında artışla 7.73 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 973, 004 adet işlem
-
15:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, PETKM, TKFEN
-
15:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 29, 75 artarak (% 1.31 ) 2, 305
-
15:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DAGHL, IHAAS, TRCAS, SMART
-
15:42
SMART, EKGYO, KAREL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında