Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası

21.04.2022 14:11
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bilgilendir


***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bilgilendirme Politikası

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 07.04.2022 tarihli kararı uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 17. Maddesi çerçevesinde hazırlanan Bilgilendirme Politikası ekte yer almakta olup, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022652


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:292.558
Değişim :  1,27% |  32,14
Açılış :  2.532  
Önceki Kapanış :  2.526  
En Yüksek
2.560 En Düşük
2.531
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:29
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SMART 6,27 23.005.339 % 10,00  
IHAAS 19,25 12.403.925 % 10,00  
DAGHL 23,32 8.724.834 % 10,00  
TRCAS 5,79 52.894.313 % 9,87  
TDGYO 8,43 11.744.564 % 9,20  
daha fazla
15:29 Alış Satış %  
Dolar 14,6943 14,7001 % 0,20  
Euro 16,0186 16,0270 % 0,60  
Sterlin 19,0951 19,1908 % -0,10  
Frank 15,4072 15,5000 % 0,01  
Riyal 3,9066 3,9262 % 0,17  
daha fazla
15:29 Alış Satış %  
Altın Ons 1.947 1.947 -10,79  
Altın Gr. 918 918 -5,68  
Cumhuriyet 6.102 6.195 -4,00  
Tam 6.076 6.227 -2,23  
Yarım 2.937 3.012 -1,08  
Çeyrek 1.473 1.506 -0,54  
Gümüş.Ons 24,78 24,81 -0,41  
Gümüş Gr. 11,64 11,65 -0,24  
B. Petrol 108 108 1,29  
Seans Raporu 15:29
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru