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***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

23.05.2022 12:26
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleş


***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Esas Sözleşme Tadili

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.05.2022 tarih 2022/21 sayılı karar gereği halka arz süreci sonucunda nakit olarak artırılan 25.500.000,- TL tutarında sermayeyi temsil eden beheri 1,-TL nominal değerli 25.500.000 adet B Grubu payın, beher hisse 14 TL'den primli olmak üzere, halka arza ilişkin izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde, bedellerinin nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, sermaye artırım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ikincil düzenlemeleri çerçevesinde tamamlanmasına bağlı olarak, Şirketimizin esas sözleşmenin sermayeye ilişkin  "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesi tadiline uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.
 
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031699


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