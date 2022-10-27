***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
27.10.2022 12:34
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Esas Sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi değiştirilmiş olup, söz konusu değişikliği içeren yürürlükteki Esas Sözleşmemiz ekte yer almaktadır.
Kamuyoyuna saygıyla duyurulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
Sermaye: Madde 6 25/10/2022 26/10/2022 10690
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074596
BIST
13:003.936
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -40,73
|Açılış
|: 3.978
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|Önceki Kapanış
|: 3.976
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3.990
En Düşük
3.906
13:0018,6123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0044
|Açılış
|: 18,6400
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|Önceki Kapanış
|: 18,6350
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18,6540
En Düşük
18,5577
13:0018,7230
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
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|Açılış
|: 18,6900
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|Önceki Kapanış
|: 18,6800
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18,8400
En Düşük
18,6721
13:00994,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,63
|Açılış
|: 994,80
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|Önceki Kapanış
|: 995,42
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1.000,80
En Düşük
992,60
BIST En Aktif Hisseler12:58
|EKIZ
|14,30
|272.458
|% 10,00
|
|DOBUR
|55,05
|16.871.275
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|MTRYO
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|SUMAS
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|690.730
|% 9,93
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|AGYO
|6,78
|5.526.209
|% -9,96
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|VKING
|10,26
|3.293.876
|% -8,23
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|OZRDN
|14,82
|27.794.792
|% -5,90
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|ISGYO
|8,07
|428.649.430
|% -4,95
|
|DOGUB
|9,80
|23.626.800
|% -4,76
|
|THYAO
|99,10
|4.812.630.249
|% 0,30
|
|AKBNK
|15,31
|1.947.436.324
|% -2,98
|
|SISE
|33,54
|1.612.477.374
|% -1,35
|
|PETKM
|13,75
|1.425.950.497
|% 2,84
|
|EREGL
|30,08
|1.384.372.776
|% -2,34
|
|EKGYO
|4,49
|1.008.007.430
|% -1,75
|
|TSKB
|3,09
|622.995.511
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,11
|303.486.286
|% 1,44
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|AKBNK
|15,31
|1.947.436.324
|% -2,98
|
|ISCTR
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|1.023.797.862
|% -2,47
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,6081
|18,6101
|% 0,01
|
|Euro
|18,6907
|18,7045
|% -0,35
|
|Sterlin
|21,4511
|21,5586
|% -0,52
|
|Frank
|18,7349
|18,8478
|% -0,21
|
|Riyal
|4,9356
|4,9604
|% 0,07
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.663
|1.663
|-2,07
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|Altın Gr.
|994
|994
|-1,16
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.759
|-23,00
|
|Tam
|6.683
|6.741
|-27,00
|
|Yarım
|3.256
|3.295
|-11,00
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|1.633
|1.648
|-8,00
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|Gümüş.Ons
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|19,37
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|Gümüş Gr.
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|11,57
|-0,16
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|B. Petrol
|93,84
|93,84
|0,05
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