***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarSmart Güneş Enerjisi Teknolojileri AR-GE Üretim San. ve Tic. A.Ş. ve Bağlı Ortaklıları Konsolide Faaliyet Raporu - Mart 2022Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028022BIST