***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.998.000 -388.124 -14.242 1.802.897 -16.126.616 54.932.336 71.204.251 2.822.067 74.026.318Transferler54.932.336 -54.932.336Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-376.411 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçere 281.993 1.687.382 1.969.375 1.969.375Dönem Sonu Bakiyeler30.998.000 -388.124 -390.653 2.084.890 40.493.102 11.892.034 84.689.249 2.418.147 87.107.396Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler127.500.000 15.736.667 -629.877 -1.285.506 -31.732.872 5.978.453 -2.122.664 80.008.598 193.452.799 7.158.763 200.611.562Transferler-512.667 80.521.265 -80.008.598 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-814.655 344.307 31.409.388 30.939.040 452.625 31.391.665Sermaye Arttırımı25.500.000 314.584.197 314.584.197Dönem Sonu Bakiyeler153.000.000 314.584.197 15.224.000 -629.877 -2.100.161 -31.388.565 5.978.453 78.398.601 31.409.388 564.476.036 7.611.388 572.087.424Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-57.459.593 -33.807.163Dönem Karı (Zararı)31.862.013 11.488.114Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)31.862.013 11.488.114Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler11.906.417 18.525.784Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6 5.966.772 3.333.931Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler764.158 3.340.562Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler764.158 3.340.562Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler863.063 1.569.663Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler863.063 1.569.663Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler9.125.025 3.095.311Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler9.125.025 3.095.311Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler6.638.954 3.268.180Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 -11.451.555 3.918.137İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-88.885.120 -63.348.681Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-135.114.718 -125.307.915İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)38.700.386 -44.561.272İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-173.815.104 -80.746.643Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler25.101.684 1.659.995İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)62.708.571 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-37.606.887 1.659.995Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-50.050.709 -28.682.270Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)5.640.039 -37.606.131Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler35.733.534 47.970.912İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6.755.506 -47.288.190İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)28.978.028 95.259.102Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.337.826 -3.056.975İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 -1.936.124İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-2.337.826 -1.120.851Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)32.379.517 78.356.148İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-236.641 3.317.555Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-236.641 3.317.555Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-45.116.690 -33.334.783Vergi İadeleri (Ödemeleri)-12.342.903 -472.380YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-24.780.431 -2.798.453Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.267 346.937Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6 2.267 346.937Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-24.782.698 -3.145.390Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -24.782.698 -3.141.390Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI403.932.966 35.309.827Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri25.500.000 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 25.500.000 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri314.584.197Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)0 1.969.375Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri129.570.314 51.767.836Kredilerden Nakit Girişleri96.702.820 29.637.068Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri32.867.494 22.130.768Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-54.283.811 -14.388.528Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-44.231.213 -11.740.092Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-10.052.598 -2.648.436Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.312.709 -943.545Ödenen Faiz-9.793.231 -3.095.311Alınan Faiz668.206YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)321.692.942 -1.295.789NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)321.692.942 -1.295.789DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23.734.489 25.869.747DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ345.427.431 24.573.958Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 345.427.431 23.734.489Ticari Alacaklar499.800.914 365.450.354İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 67.589.939 106.290.325İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 432.210.975 259.160.029Diğer Alacaklar18.499.100 83.135.874İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 0 62.708.571İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar18.499.100 20.427.303Stoklar149.020.522 98.969.813Peşin Ödenmiş Giderler145.498.338 111.703.385İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5 0 5.640.039İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler145.498.338 106.063.346Diğer Dönen Varlıklar46.310.642 29.662.936İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar46.310.642 29.662.936ARA TOPLAM1.204.556.947 712.656.851TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.204.556.947 712.656.851DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar878.748 TOPLAM DURAN VARLIKLAR143.666.686 105.674.912TOPLAM VARLIKLAR1.348.223.633 818.331.763KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar220.242.048 134.509.875İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar220.242.048 134.509.875Banka Kredileri8 213.273.472 1311.905.678 7.394.989Banka Kredileri8 1.905.678 7.394.989Ticari Borçlar266.951.578 231.218.044İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 116.158.148 109.402.642İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 150.793.430 121.815.402Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar5.902.725 6.129.347Diğer Borçlar11.607.074 13.944.900İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11.607.074 13.944.900Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)191.187.506 158.807.989İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)191.187.506 158.807.989Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.455.969 5.362.132Kısa Vadeli Karşılıklar2.966.852 2.775.732Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.185.563 994.443Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.781.289 1.781.289Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler28.313.475 18.939.282İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler28.313.475 18.939.282ARA TOPLAM730.532.905 579.082.290TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER730.532.905 579.082.290UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar42.223.611 35.855.954İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar42.223.611 35.855.954Banka Kredileri8 40.328.057 33.915.175Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 1.895.554 1.940.779Uzun Vadeli Karşılıklar3.379.693 2.781.957Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar3.379.693 2.781.957TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER76.036 193.452.799Ödenmiş Sermaye11 153.000.000 127.500.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)314.584.197 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14.594.123 15.106.790Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14.594.123 15.106.790Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)15.224.000 15.736.667Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-629.877 -629.877Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-33.488.726 -33.018.378Yabancı Para Çevrim Farkları-2.100.161 -1.285.506Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-31.388.565 -31.732.872Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-31.388.565 -31.732.872Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.978.453 5.978.453Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları78.398.601 -2.122.664Net Dönem Karı veya Zararı31.409.388 80.008.598Kontrol Gücü Olmayan Paylar7.611.388 7.158.763TOPLAM ÖZKAYNAKLAR572.087.424 200.611.562TOPLAM KAYNAKLAR1.348.223.633 818.331.763Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 204.950.347 102.737.096Satışların Maliyeti12 -159.220.171 -82.047.845TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)45.730.176 20.689.251BRÜT KAR (ZARAR)45.730.176 20.689.251Genel Yönetim Giderleri14 -8.014.250 -4.860.331Pazarlama Giderleri13 -4.100.078 -1.913.341Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 14.153.458 49.521.169Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -3.890.728 -33.438.581ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)43.878.578 29.998.167TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri-764.158 -3.340.562FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)43.114.420 26.657.605Finansman Gelirleri17 668.206 0Finansman Giderleri17 -23.372.168 -11.251.354SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)20.410.458 11.488.114Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar452.625 -403.920Ana Ortaklık Payları31.409.388 11.892.034Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-470.348 -97.113Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-97.113DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-470.348 -376.411TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)31.391.665 11.111.703Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar30.939.040 11.515.623Ana Ortaklık Payları452.625 -403.920http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028023BIST