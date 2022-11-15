***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan
15.11.2022 09:27
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu VII-128.1 Sayılı Pay Tebliğ'nin 29. Maddesi 5. Fıkrası Gereğince Hazırlanan "Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu/2022-09" ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079921
BIST
18:104.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
0
En Düşük
0
18:1018,6054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0018
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6314
En Düşük
18,5529
18:1019,2453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0248
|Açılış
|: 19,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,2614
En Düşük
19,1707
18:101.058,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,53
|Açılış
|: 1.058,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.061,94
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler18:10
|AFYON
|6,57
|75.869.492
|% 0,00
|
|AKGRT
|3,02
|138.215.444
|% 0,00
|
|AKFGY
|4,49
|1.454.026.311
|% 0,00
|
|AGHOL
|93,40
|157.910.342
|% 0,00
|
|AGESA
|31,24
|221.897.387
|% 0,00
|
|AFYON
|6,57
|75.869.492
|% 0,00
|
|AKGRT
|3,02
|138.215.444
|% 0,00
|
|AKFGY
|4,49
|1.454.026.311
|% 0,00
|
|AGHOL
|93,40
|157.910.342
|% 0,00
|
|AGESA
|31,24
|221.897.387
|% 0,00
|
|THYAO
|109,70
|8.996.284.014
|% 0,00
|
|ASELS
|41,70
|6.984.233.468
|% 0,00
|
|PETKM
|15,26
|5.642.496.663
|% 0,00
|
|EREGL
|37,34
|4.274.266.115
|% 0,00
|
|ODAS
|11,89
|3.301.777.359
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,66
|2.920.438.000
|% 0,00
|
|ALBRK
|2,55
|1.107.504.728
|% 0,00
|
|PETKM
|15,26
|5.642.496.663
|% 0,00
|
|AKFGY
|4,49
|1.454.026.311
|% 0,00
|
|ODAS
|11,89
|3.301.777.359
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5888
|18,6040
|% 0,00
|
|Euro
|19,2164
|19,2455
|% 0,13
|
|Sterlin
|21,8323
|21,9418
|% 0,13
|
|Frank
|19,6278
|19,7461
|% -0,11
|
|Riyal
|4,9327
|4,9575
|% -0,04
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-1,33
|
|Altın Gr.
|1.058
|1.059
|-1,53
|
|Cumhuriyet
|7.115
|7.121
|18,00
|
|Tam
|6.998
|7.138
|4,00
|
|Yarım
|3.399
|3.490
|2,00
|
|Çeyrek
|1.699
|1.744
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,01
|22,05
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|13,15
|13,17
|0,01
|
|B. Petrol
|92,64
|92,64
|-0,50
|
Seans Raporu
18:10
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-
17:59KOZAL
Yüzde 8.40 oranında artışla 242.50 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 704, 652 adet işlem
-
17:58CEMAS
Yüzde 5.42 oranında artışla 2.14 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 083, 550 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde 8.33 oranında artışla 11.71 lira fiyatla işlem gören hissede 254, 154, 391 adet işlem
-
17:56BMSTL
Yüzde 5.77 oranında artışla 30.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 525, 185 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, TAVHL, TKFEN