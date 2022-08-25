***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
25.08.2022 17:44
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Güneş Enerjisi Santrali
İhaleyi Açan Taraf
-
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
25/08/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Doğu Anadolu bölgesinde yerleşik bir Kamu Kurumuna ait Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santrali Kurulumu ihalesine bugün katılım sağlanmıştır.
İhale makamı tarafından verilen fiyatlar açıklanmış olup en iyi fiyat teklifinin Şirketimiz tarafından verildiği anlaşılmıştır.
İhalenin sonucu ve sürece ilişkin önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058359
BIST
18:053.137
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 76,47
|Açılış
|: 3.076
|
|Önceki Kapanış
|: 3.060
|
3.146
En Düşük
3.075
18:0518,1706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0289
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,1769
En Düşük
18,1333
18:0518,1318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0400
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0500
|
18,2374
En Düşük
18,0804
18:051.026,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,65
|Açılış
|: 1.026,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,65
|
1.031,38
En Düşük
1.020,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRMEN
|2,20
|576.191
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,45
|1.389.347
|% 10,00
|
|QNBFB
|46,44
|1.540.180
|% 10,00
|
|VAKFN
|3,19
|296.567.312
|% 10,00
|
|VAKBN
|5,50
|588.887.744
|% 10,00
|
|SNPAM
|11,70
|1.213.028
|% -10,00
|
|COSMO
|29,28
|2.860.773
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,90
|463.267.147
|% -7,23
|
|OBASE
|16,25
|214.234.795
|% -6,72
|
|KIMMR
|5,70
|71.298.309
|% -5,94
|
|ISCTR
|7,84
|8.474.526.445
|% 4,12
|
|THYAO
|70,30
|7.017.143.043
|% 2,40
|
|YKBNK
|6,56
|5.334.518.075
|% 8,61
|
|AKBNK
|11,98
|5.280.553.748
|% 8,22
|
|GARAN
|25,76
|3.262.752.972
|% 9,99
|
|ISCTR
|7,84
|8.474.526.445
|% 4,12
|
|YKBNK
|6,56
|5.334.518.075
|% 8,61
|
|EKGYO
|3,84
|2.583.059.998
|% 1,05
|
|AKBNK
|11,98
|5.280.553.748
|% 8,22
|
|DOHOL
|5,30
|1.722.396.836
|% 7,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1639
|18,1727
|% 0,17
|
|Euro
|18,1056
|18,1256
|% 0,19
|
|Sterlin
|21,4006
|21,5079
|% 0,34
|
|Frank
|18,7779
|18,8910
|% 0,47
|
|Riyal
|4,8215
|4,8457
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|4,87
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|3,81
|
|Cumhuriyet
|6.820
|6.923
|24,00
|
|Tam
|6.860
|6.920
|5,00
|
|Yarım
|3.343
|3.383
|2,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.691
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,13
|19,17
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,19
|0,03
|
|B. Petrol
|101
|101
|-0,64
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 66, 67 artarak (% 2.46 ) 2, 782
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SEYKM, UTPYA, ULUFA, HKTM, QNBFB, BRMEN, VAKBN, HEDEF, HALKB, DOGUB
-
17:57
EKIZ, ALBRK, KLNMA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
AYDEM, SANFM, TSPOR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
Bu seansda işlem gören 270 hisse senedinden 186 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 74 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 10 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem