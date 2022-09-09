***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
09.09.2022 17:29
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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İhale Süreci / Sonucu
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Güneş Enerjisi Santrali kurulumunda gerekli ekipmanlar ve montajları işi ihalesi
İhaleyi Açan Taraf
-
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
46.343.400,00 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Kuzey Doğu Anadolu bölgesinde yerleşik bir Kamu Kurumuna ait Güneş Enerjisi Santrali kurulumunda gerekli ekipmanlar ve montajları işi ihalesine katılım sağlanmıştır.
Bugün (09.09.2022) tarihli İhale Komisyon Kararı'na göre ihaleye ekonomik açıdan en uygun fiyat teklifini 46.343.400,00 TL bedel ile Şirketimiz vermiştir.
Sürece ilişkin önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062000
BIST
17:383.527
En Yüksek
|Değişim
|: 2,62%
|| 89,95
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.546
En Düşük
3.452
17:3818,2437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0207
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2238
17:3818,3202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0908
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4565
En Düşük
18,2247
17:381.004,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,94
|Açılış
|: 1.004,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler17:38
|GARAN
|26,18
|2.873.422.215
|% 10,00
|
|HALKB
|13,76
|1.401.456.698
|% 9,99
|
|ISCTR
|12,44
|3.974.066.086
|% 9,99
|
|OSMEN
|38,12
|10.755.982
|% 9,98
|
|DESA
|27,98
|58.853.538
|% 9,98
|
|DIRIT
|3,25
|180.487
|% -7,67
|
|HEDEF
|9,10
|42.275.202
|% -7,24
|
|MEDTR
|24,62
|33.308.269
|% -6,60
|
|MTRKS
|35,66
|49.531.088
|% -6,50
|
|BRMEN
|3,70
|462.437
|% -5,61
|
|AKBNK
|16,05
|14.762.867.246
|% 5,94
|
|YKBNK
|9,23
|9.020.587.413
|% 8,46
|
|EREGL
|32,66
|8.046.922.545
|% 5,70
|
|THYAO
|73,55
|5.898.825.029
|% 0,75
|
|SISE
|26,20
|5.410.541.721
|% 1,16
|
|EKGYO
|5,13
|5.129.783.752
|% 4,91
|
|YKBNK
|9,23
|9.020.587.413
|% 8,46
|
|AKBNK
|16,05
|14.762.867.246
|% 5,94
|
|ISCTR
|12,44
|3.974.066.086
|% 9,99
|
|KRDMD
|14,26
|3.792.852.854
|% 9,95
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2312
|18,2437
|% 0,11
|
|Euro
|18,3100
|18,3202
|% 0,50
|
|Sterlin
|21,0578
|21,1634
|% 0,73
|
|Frank
|18,9058
|19,0196
|% 1,04
|
|Riyal
|4,8393
|4,8636
|% 0,07
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|6,43
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.005
|3,75
|
|Cumhuriyet
|6.737
|6.839
|9,00
|
|Tam
|6.759
|6.835
|6,00
|
|Yarım
|3.293
|3.341
|3,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.669
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,69
|18,71
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,95
|10,97
|0,09
|
|B. Petrol
|91,92
|91,92
|2,77
|
Seans Raporu
17:38
daha fazla
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 81, 56 artarak (% 2.66 ) 3, 152
-
17:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GARAN, OSMEN, ATATP, HURGZ, KRDMD, GRNYO, HALKB, DESA, ISCTR, GLBMD
-
17:53
KRDMD, ATATP, KRDMA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:53
KRTEK, SUNTK, PETUN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:53
Bu seansda işlem gören 270 hisse senedinden 153 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 103 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 14 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem