***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
10.10.2022 14:27
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Güneş Enerjisi Santralinin tam teşekküllü malzemesi ve montajı işi ihalesi
İhaleyi Açan Taraf
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İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
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İhaleye Teklif Verme Tarihi
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
29/09/2022
İhale Sonucu
Sözleşme imzalanmıştır.
İhale Bedeli
32.280.000,00 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
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Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
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Açıklamalar
29.09.2022 tarihli Özel Durum Açıklaması'nda da belirtildiği üzere,
Şirketimiz tarafından Kuzey Doğu Anadolu bölgesinde yerleşik bir Kamu Kurumuna ait Güneş Enerjisi Santralinin tam teşekküllü malzemesi ve montajı işi ihalesine en uygun fiyat teklifini 32.280.000,00 TL bedel ile vermiş olduğu bilgisi ve ihaleyi düzenleyen kurum tarafından 29.09.2022 tarihi itibariyle söz konusu işe ait sözleşmeye davet yazısı tarafımıza ulaştığı bilgisi kamuoyu ile paylaşılmıştı
Sözleşmeye davet yazısının tarafımıza ulaşmasına müteakip istenilen evrakların hazırlanmasıyla ihale sözleşmesi ihaleyi düzenleyen kurum ile karşılıklı imzalanmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069794
BIST