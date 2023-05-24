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***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

24.05.2023 15:30
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Sürec


***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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İhale Süreci / Sonucu

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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Güneş Enerjisi Santrali
İhaleyi Açan Taraf
Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DESKİ)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
09/05/2023
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
24/05/2023
İhale Sonucu
İhalede en iyi teklifin tarafımızca verildiği tebliğ edildi.
İhale Bedeli
2.099.642.959 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

   Şirketimiz, Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DESKİ) tarafından 09.05.2023 tarihinde gerçekleştirilen ‘Denizli Çivril Güneş Enerji Santrali" konulu ihalede en uygun fiyatı vererek, ihalede 1. sırada yer almış olup, ihaleyi yapan kurum tarafından ihalenin Şirketimiz uhdesinde kaldığına ilişkin yazı bugün tarafımıza tebliğ edilmiştir. Şirketimize ihaleyi yapan kurumdan sözleşme imzalanmasına ilişkin davet mektubunun gelmesi beklenmektedir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
 İşin bedeli KDV hariç 2.099.642.959 TL (İkiMilyarDoksanDokuzMilyon AltıYüzKırkİkiBin DokuzYüzElli Dokuz-TL)'dir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153362


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BURCE 107,10 131.866.353 % 9,90  
IHEVA 1,33 12.041.423 % 7,26  
CEMTS 37,46 112.012.027 % 5,94  
PENGD 4,80 26.768.169 % 4,80  
EMNIS 33,48 102.650 % 4,17  
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Frank 21,9528 22,0850 % 0,11  
Riyal 5,2869 5,3134 % 0,21  
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15:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.977 1.978 2,23  
Altın Gr. 1.266 1.266 6,08  
Cumhuriyet 9.350 9.593 32,00  
Tam 9.395 9.652 23,71  
Yarım 4.646 4.747 -54,00  
Çeyrek 2.316 2.366 -20,00  
Gümüş.Ons 23,42 23,45 -0,02  
Gümüş Gr. 14,98 15,01 0,03  
B. Petrol 77,97 77,97 1,13  
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