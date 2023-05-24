***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuGüneş Enerjisi Santraliİhaleyi Açan TarafDenizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DESKİ)İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi09/05/2023İhalenin Sonuçlandığı Tarih24/05/2023İhale Sonucuİhalede en iyi teklifin tarafımızca verildiği tebliğ edildi.İhale Bedeli2.099.642.959 TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarŞirketimiz, Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DESKİ) tarafından 09.05.2023 tarihinde gerçekleştirilen ‘Denizli Çivril Güneş Enerji Santrali" konulu ihalede en uygun fiyatı vererek, ihalede 1. sırada yer almış olup, ihaleyi yapan kurum tarafından ihalenin Şirketimiz uhdesinde kaldığına ilişkin yazı bugün tarafımıza tebliğ edilmiştir. Şirketimize ihaleyi yapan kurumdan sözleşme imzalanmasına ilişkin davet mektubunun gelmesi beklenmektedir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.İşin bedeli KDV hariç 2.099.642.959 TL (İkiMilyarDoksanDokuzMilyon AltıYüzKırkİkiBin DokuzYüzElli Dokuz-TL)'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153362BIST