***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
24.05.2023 15:30
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Güneş Enerjisi Santrali
İhaleyi Açan Taraf
Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DESKİ)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
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İhaleye Teklif Verme Tarihi
09/05/2023
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
24/05/2023
İhale Sonucu
İhalede en iyi teklifin tarafımızca verildiği tebliğ edildi.
İhale Bedeli
2.099.642.959 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
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Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
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Açıklamalar
Şirketimiz, Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DESKİ) tarafından 09.05.2023 tarihinde gerçekleştirilen ‘Denizli Çivril Güneş Enerji Santrali" konulu ihalede en uygun fiyatı vererek, ihalede 1. sırada yer almış olup, ihaleyi yapan kurum tarafından ihalenin Şirketimiz uhdesinde kaldığına ilişkin yazı bugün tarafımıza tebliğ edilmiştir. Şirketimize ihaleyi yapan kurumdan sözleşme imzalanmasına ilişkin davet mektubunun gelmesi beklenmektedir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
İşin bedeli KDV hariç 2.099.642.959 TL (İkiMilyarDoksanDokuzMilyon AltıYüzKırkİkiBin DokuzYüzElli Dokuz-TL)'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153362
BIST