***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
26.06.2023 13:52
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Güneş Enerjisi Santrali
İhaleyi Açan Taraf
Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DESKİ)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
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İhaleye Teklif Verme Tarihi
09/05/2023
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
24/05/2023
İhale Sonucu
Sözleşmenin imzalanması için ihaleyi düzenleyen kurum tarafından gönderilen davet yazısı bugün tarafımıza ulaşmıştır.
İhale Bedeli
2.099.642.959 TL (KDV hariç)
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
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Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
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Açıklamalar
Daha önce 24.05.2023 tarihli özel durum açıklamamızda Şirketimizin, Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DESKİ) tarafından 09.05.2023 tarihinde gerçekleştirilen ‘Denizli Çivril Güneş Enerji Santrali' konulu ihaleye katıldığı ve en avantajlı fiyatı vererek, ihalede 1. olduğu bildirilmişti.
İhaleyi düzenleyen kurum tarafından sözleşme imzalanmasına ilişkin gönderilen davet mektubu bugün resmi olarak şirketimize ulaşmıştır.
Yasal süreler içinde söz konusu davete icabet edilecek olup, gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162169
BIST