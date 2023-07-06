***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
06.07.2023 16:15
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Güneş Enerjisi Santrali
İhaleyi Açan Taraf
Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DESKİ)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
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İhaleye Teklif Verme Tarihi
09/05/2023
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
24/05/2023
İhale Sonucu
Şirketimiz ile ihaleyi düzenleyen kurum arasında nihai sözleşme imzalanmıştır.
İhale Bedeli
2.099.642.959 TL (KDV Hariç)
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
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Açıklamalar
Daha önce 24.05.2023 tarihli özel durum açıklamamızda Şirketimizin, Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DESKİ) tarafından 09.05.2023 tarihinde gerçekleştirilen ‘Denizli Çivril Güneş Enerji Santrali' konulu ihaleye katıldığı ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. olduğu ve 26.06.2023 tarihli açıklamamızda ihaleyi düzenleyen kurum tarafından sözleşme imzalanmasına davet edildiğimiz açıklanmıştı.
İhaleyi düzenleyen kurum ile Şirketimiz arasında nihai sözleşme bugün imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166332
BIST