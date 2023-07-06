***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.06.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuGüneş Enerjisi Santraliİhaleyi Açan TarafDenizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DESKİ)İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi09/05/2023İhalenin Sonuçlandığı Tarih24/05/2023İhale SonucuŞirketimiz ile ihaleyi düzenleyen kurum arasında nihai sözleşme imzalanmıştır.İhale Bedeli2.099.642.959 TL (KDV Hariç)İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarDaha önce 24.05.2023 tarihli özel durum açıklamamızda Şirketimizin, Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DESKİ) tarafından 09.05.2023 tarihinde gerçekleştirilen ‘Denizli Çivril Güneş Enerji Santrali' konulu ihaleye katıldığı ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. olduğu ve 26.06.2023 tarihli açıklamamızda ihaleyi düzenleyen kurum tarafından sözleşme imzalanmasına davet edildiğimiz açıklanmıştı.İhaleyi düzenleyen kurum ile Şirketimiz arasında nihai sözleşme bugün imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166332BIST