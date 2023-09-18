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***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi

18.09.2023 09:30
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belge


***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.09.2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin, 300.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde 5 (beş) yıl vadeye kadar çeşitli vadelerde Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, bir veya birden çok seferde, borçlanma aracı ihracına ilişkin başvurusu 14.09.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmış olup, SPK onaylı ihraç belgesi ve bilgi formu ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195544


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ISBTR 219.304,90 1.315.829 % 10,00  
MIATK 500,20 299.616.921 % 9,98  
METUR 13,78 66.996.321 % 9,98  
TRILC 17,30 255.318.081 % 9,98  
ELITE 47,90 279.005.644 % 9,96  
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Dolar 27,0144 27,0202 % 0,14  
Euro 28,8433 28,8496 % 0,15  
Sterlin 33,4082 33,5757 % 0,30  
Frank 30,0503 30,2313 % 0,36  
Riyal 7,1809 7,2169 % 0,13  
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13:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.927 1.927 3,05  
Altın Gr. 1.673 1.673 3,95  
Cumhuriyet 11.306 11.477 -20,00  
Tam 11.073 11.142 9,00  
Yarım 5.554 5.594 4,00  
Çeyrek 2.768 2.797 2,00  
Gümüş.Ons 23,14 23,17 0,12  
Gümüş Gr. 20,10 20,13 0,13  
B. Petrol 94,26 94,26 0,33  
Seans Raporu 13:03
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