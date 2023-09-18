***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
18.09.2023 09:30
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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15.09.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, 300.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde 5 (beş) yıl vadeye kadar çeşitli vadelerde Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, bir veya birden çok seferde, borçlanma aracı ihracına ilişkin başvurusu 14.09.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmış olup, SPK onaylı ihraç belgesi ve bilgi formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195544
BIST
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13:057.901
En Düşük
|Değişim
|: -0,77%
|| -61,19
|Açılış
|: 7.952
|
|Önceki Kapanış
|: 7.962
|
7.852
En Yüksek
7.952
13:0527,0196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0376
|Açılış
|: 26,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9800
|
27,0245
En Düşük
26,6961
13:0528,8525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0465
|Açılış
|: 28,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
28,8655
En Düşük
28,2350
13:051.674,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,98
|Açılış
|: 1.674,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.669,39
|
1.676,68
En Düşük
1.650,71
BIST En Aktif Hisseler13:03
|ISBTR
|219.304,90
|1.315.829
|% 10,00
|
|MIATK
|500,20
|299.616.921
|% 9,98
|
|METUR
|13,78
|66.996.321
|% 9,98
|
|TRILC
|17,30
|255.318.081
|% 9,98
|
|ELITE
|47,90
|279.005.644
|% 9,96
|
|PEKGY
|25,38
|238.905.008
|% -10,00
|
|ATSYH
|56,70
|2.188.280
|% -10,00
|
|INGRM
|540,50
|200.388.719
|% -9,99
|
|QNBFL
|360,00
|407.160
|% -9,98
|
|SUMAS
|223,10
|4.543.052
|% -9,97
|
|THYAO
|222,90
|3.523.622.322
|% -1,85
|
|EBEBK
|80,25
|2.025.814.150
|% 5,87
|
|SISE
|53,25
|1.868.937.053
|% -2,38
|
|TUPRS
|140,80
|1.663.725.117
|% -0,49
|
|ISCTR
|21,84
|1.601.366.963
|% 1,20
|
|ZOREN
|4,76
|592.478.908
|% -0,63
|
|PSGYO
|5,27
|554.191.787
|% 3,33
|
|EKGYO
|8,32
|805.359.797
|% -0,36
|
|ODAS
|11,99
|1.106.254.523
|% -2,36
|
|YKBNK
|16,26
|1.421.799.404
|% 1,18
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0144
|27,0202
|% 0,14
|
|Euro
|28,8433
|28,8496
|% 0,15
|
|Sterlin
|33,4082
|33,5757
|% 0,30
|
|Frank
|30,0503
|30,2313
|% 0,36
|
|Riyal
|7,1809
|7,2169
|% 0,13
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|3,05
|
|Altın Gr.
|1.673
|1.673
|3,95
|
|Cumhuriyet
|11.306
|11.477
|-20,00
|
|Tam
|11.073
|11.142
|9,00
|
|Yarım
|5.554
|5.594
|4,00
|
|Çeyrek
|2.768
|2.797
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,17
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|20,10
|20,13
|0,13
|
|B. Petrol
|94,26
|94,26
|0,33
|