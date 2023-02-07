***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
07.02.2023 09:22
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı ihraç edilmesi hakkında karar alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 06.02.2023
İhraç Tavanı Tutarı 300.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından, Şirketimiz Esas Sözleşmesi ile verilen yetkiye istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Borçlanma Araçları Tebliğ (VII-128.8) hükümlerine uygun olarak Şirketimizin, 300.000.000 TL (üç yüz milyon Türk Lirası) tutarı aşmayacak şekilde 5 (beş) yıl vadeye kadar çeşitli vadelerde Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, bir veya birden çok seferde, borçlanma aracı ihracına bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç belgesinin onaylanması talebiyle başvuru yapılmasına başvurunun olumlu karşılanması halinde onay tarihinden itibaren bir yıl içerisinde gerçekleştirilecek söz konusu ihraçlara ilişkin ve bu sınırlamalar dahilinde kalmak kaydıyla tüm koşulların belirlenmesi, sözleşmelerin düzenlenmesi ilgili mercilere gerekli başvuruların yapılması ve gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi hususlarında şirket yönetimine yetki verilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110190
BIST
12:534.679
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BIST En Aktif Hisseler12:51
|KONYA
|2.964,50
|87.841.481
|% 10,00
|
|BMSCH
|14,30
|13.916.582
|% 10,00
|
|INTEM
|86,90
|9.708.437
|% 10,00
|
|DIRIT
|6,60
|45.104
|% 10,00
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|TBORG
|34,10
|1.773
|% 10,00
|
|CANTE
|64,80
|61.836.698
|% -10,00
|
|AKGRT
|2,88
|47.118.124
|% -10,00
|
|ALFAS
|189,20
|93.955.669
|% -9,99
|
|VKING
|36,40
|1.817.052
|% -9,99
|
|ISSEN
|63,15
|27.039.619
|% -9,98
|
|THYAO
|129,30
|1.764.431.631
|% -7,58
|
|KRDMD
|17,70
|1.575.709.697
|% 0,23
|
|ASELS
|53,25
|1.393.673.599
|% -9,44
|
|KOZAL
|509,40
|1.067.392.094
|% -2,69
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|EREGL
|38,42
|1.009.643.441
|% -4,09
|
|KRDMD
|17,70
|1.575.709.697
|% 0,23
|
|EKGYO
|6,90
|372.696.079
|% -5,09
|
|YKBNK
|8,31
|392.994.002
|% -6,42
|
|BUCIM
|6,10
|226.242.496
|% 9,32
|
|BSOKE
|5,75
|228.103.119
|% -9,87
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8254
|18,8340
|% 0,04
|
|Euro
|20,1730
|20,1819
|% -0,14
|
|Sterlin
|22,5667
|22,6799
|% 0,01
|
|Frank
|20,2764
|20,3986
|% 0,37
|
|Riyal
|5,0037
|5,0288
|% 0,02
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.875
|1.875
|6,41
|
|Altın Gr.
|1.136
|1.136
|4,49
|
|Cumhuriyet
|7.689
|7.805
|28,00
|
|Tam
|7.724
|7.775
|-13,00
|
|Yarım
|3.773
|3.805
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.887
|1.902
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,36
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|13,53
|13,55
|0,07
|
|B. Petrol
|82,36
|82,36
|1,37
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