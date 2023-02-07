***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
07.02.2023 15:22
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 06.02.2023
İhraç Tavanı Tutarı 300.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 07.02.2023
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından 06.02.2023 tarihinde Şirketimiz Esas Sözleşmesi ile verilen yetkiye istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Borçlanma Araçları Tebliğ (VII-128.8) hükümlerine uygun olarak Şirketimizin, 300.000.000 TL (üç yüz milyon Türk Lirası) tutarı aşmayacak şekilde 5 (beş) yıl vadeye kadar çeşitli vadelerde Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, bir veya birden çok seferde, borçlanma aracı ihracına yönelik alınan karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izin başvurusu bugün yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110664
BIST
18:054.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
18:0518,8329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0082
|Açılış
|: 19,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8373
En Düşük
18,7965
18:0520,2240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0257
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2240
En Düşük
20,1288
18:051.133,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,12
|Açılış
|: 1.133,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,99
|
1.136,70
En Düşük
1.130,80
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|2.964,50
|302.370.375
|% 10,00
|
|NIBAS
|15,74
|100.513.938
|% 9,99
|
|CMBTN
|506,70
|115.481.320
|% 9,98
|
|OYAKC
|24,92
|2.314.635.355
|% 9,97
|
|AFYON
|7,84
|366.397.363
|% 9,96
|
|DOBUR
|48,96
|1.485.600
|% -10,00
|
|EYGYO
|15,84
|28.888.644
|% -10,00
|
|BURCE
|41,76
|6.048.604
|% -10,00
|
|CEOEM
|16,47
|10.012.701
|% -10,00
|
|CANTE
|64,80
|63.894.292
|% -10,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% -9,08
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% -9,95
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% -9,71
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% -9,97
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% -5,60
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% -9,97
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% -9,90
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% -8,45
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% -9,26
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 5,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8250
|18,8329
|% 0,04
|
|Euro
|20,2055
|20,2240
|% 0,13
|
|Sterlin
|22,5978
|22,7111
|% -0,01
|
|Frank
|20,3194
|20,4418
|% -0,09
|
|Riyal
|4,9983
|5,0234
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.874
|3,07
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.133
|1,12
|
|Cumhuriyet
|7.653
|7.768
|-9,00
|
|Tam
|7.691
|7.764
|9,00
|
|Yarım
|3.757
|3.799
|4,00
|
|Çeyrek
|1.879
|1.900
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,19
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|13,39
|13,42
|-0,01
|
|B. Petrol
|84,08
|84,08
|-0,05
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, TOASO, PGSUS
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -383, 73 kaybederek (% -8.70 ) 4, 028
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NIBAS, NUHCM, AFYON, KONYA
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : AZTEK, AYEN, KRSTL, TEKTU, VESTL, BRKVY, SANEL, GESAN, GSRAY, IHYAY
-
17:57
CMBTN, BMSCH, OYAKC değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında