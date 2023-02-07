***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
07.02.2023 09:18
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.02.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06 Şubat 2023 tarihli toplantısında
Şirketimizin 400.000.000 TL (dört yüz milyon Türk Lirası) olan kayıtlı sermaye tavanının 2.000.000.000 TL (iki milyar TL) 'ye yükseltilmesine,
Esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine,
Kayıtlı sermaye tavan artırımı ve esas sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesi ve diğer işlemlerin yerine getirilmesi hususlarında şirket yönetimine yetki verilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110189
BIST
12:534.679
En Yüksek
|Değişim
|: -5,09%
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12:5320,1815
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1.137,06
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler12:51
|KONYA
|2.964,50
|87.841.481
|% 10,00
|
|BMSCH
|14,30
|13.916.582
|% 10,00
|
|INTEM
|86,90
|9.708.437
|% 10,00
|
|DIRIT
|6,60
|45.104
|% 10,00
|
|TBORG
|34,10
|1.773
|% 10,00
|
|CANTE
|64,80
|61.836.698
|% -10,00
|
|AKGRT
|2,88
|47.118.124
|% -10,00
|
|ALFAS
|189,20
|93.955.669
|% -9,99
|
|VKING
|36,40
|1.817.052
|% -9,99
|
|ISSEN
|63,15
|27.039.619
|% -9,98
|
|THYAO
|129,30
|1.764.431.631
|% -7,58
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|KRDMD
|17,70
|1.575.709.697
|% 0,23
|
|ASELS
|53,25
|1.393.673.599
|% -9,44
|
|KOZAL
|509,40
|1.067.392.094
|% -2,69
|
|EREGL
|38,42
|1.009.643.441
|% -4,09
|
|KRDMD
|17,70
|1.575.709.697
|% 0,23
|
|EKGYO
|6,90
|372.696.079
|% -5,09
|
|YKBNK
|8,31
|392.994.002
|% -6,42
|
|BUCIM
|6,10
|226.242.496
|% 9,32
|
|BSOKE
|5,75
|228.103.119
|% -9,87
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8254
|18,8340
|% 0,04
|
|Euro
|20,1730
|20,1819
|% -0,14
|
|Sterlin
|22,5667
|22,6799
|% 0,01
|
|Frank
|20,2764
|20,3986
|% 0,37
|
|Riyal
|5,0037
|5,0288
|% 0,02
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.875
|1.875
|6,41
|
|Altın Gr.
|1.136
|1.136
|4,49
|
|Cumhuriyet
|7.689
|7.805
|28,00
|
|Tam
|7.724
|7.775
|-13,00
|
|Yarım
|3.773
|3.805
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.887
|1.902
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,36
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|13,53
|13,55
|0,07
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|B. Petrol
|82,36
|82,36
|1,37
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