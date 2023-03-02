***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırım SPK Onayı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.02.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 07.02.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 22.02.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin 400.000.000 TL (dört yüz milyon Türk Lirası) olan kayıtlı sermaye tavanının 2.000.000.000 TL (iki milyar TL) 'ye yükseltilmesi amacıyla hazırlanan Şirket Esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi'nde değişiklik içeren ekli tadil metnine ilişkin gerekli uygunluk Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gönderilen ve Şirketimizce 02.03.2023 tarihinde tebellüğ alınan 23.02.2023 tarih ve E-29833736-110.04.04-33704 sayılı yazısı ile alınmıştır. Süreçle ilgili olarak gerekli izinlerin amacıyla Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulacaktır. Esas Sözleşme değişikliği, Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. SPK onaylı tadil metni ekte yer almaktadır.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 SMART- SPK Onaylı Esas Sözleşme Değişiklik Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119122BIST