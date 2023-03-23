***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırım T.C.Ticaret Bakanlığı Onayı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.02.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 07.02.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 22.02.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.04.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin 400.000.000 TL (dört yüz milyon Türk Lirası) olan kayıtlı sermaye tavanının 2.000.000.000 TL (iki milyar TL) 'ye yükseltilmesi amacıyla hazırlanan Şirket Esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi'nde değişiklik içeren ekli tadil metnine ilişkin gerekli uygunluk Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gönderilen ve Şirketimizce 02.03.2023 tarihinde tebellüğ alınan 23.02.2023 tarih ve E-29833736-110.04.04-33704 sayılı yazısı ile alınmıştı.SPK izni sonrasında Şirketimiz tarafından esas sözleşme değişikliği için T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne 09.03.2023 tarihinde yapılan başvuru uyarıncaT.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20.03.2023 tarih E-50035491-431.02-00083739674 sayılı yazısı ile esas sözleşmenin 6. maddesinin değiştirilmesine izin verilmiştir.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 SMART- SPK Onaylı Esas Sözleşme Değişiklik Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127386BIST