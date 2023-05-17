***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanının 2.000.000.000 TL (iki milyar TL) 'ye yükseltilmesine ilşkin Şirket Esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi tadil metninin tescili ve ilanı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.02.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 07.02.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 22.02.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.04.2023Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 16.05.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin 27.04.2023 tarihli Genel Kurulu'nda onaylanan ve kayıtlı sermaye tavanının 2.000.000.000 TL (iki milyar TL) 'ye yükseltilmesine ilşkin Şirket Esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi'nde değişiklik içeren tadil metni 16.05.2023 tarihinde tescil edilmiş olup 16.05.2023 tarih ve 10832 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 SMART- SPK Onaylı Esas Sözleşme Değişiklik Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151888BIST