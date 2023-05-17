***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
17.05.2023 11:40
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanının 2.000.000.000 TL (iki milyar TL) 'ye yükseltilmesine ilşkin Şirket Esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi tadil metninin tescili ve ilanı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.02.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 07.02.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 22.02.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.04.2023
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 16.05.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 27.04.2023 tarihli Genel Kurulu'nda onaylanan ve kayıtlı sermaye tavanının 2.000.000.000 TL (iki milyar TL) 'ye yükseltilmesine ilşkin Şirket Esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi'nde değişiklik içeren tadil metni 16.05.2023 tarihinde tescil edilmiş olup 16.05.2023 tarih ve 10832 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SMART- SPK Onaylı Esas Sözleşme Değişiklik Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151888
BIST
12:534.656
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 66,69
|Açılış
|: 4.606
|
|Önceki Kapanış
|: 4.590
|
4.681
En Düşük
4.600
12:5319,7588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0414
|Açılış
|: 20,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3500
|
19,8240
En Düşük
19,6576
12:5321,4474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0113
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1000
|
21,5228
En Düşük
21,3937
12:531.260,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,64
|Açılış
|: 1.260,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,38
|
1.268,01
En Düşük
1.257,36
BIST En Aktif Hisseler12:53
|PSGYO
|5,83
|56.714.373
|% 10,00
|
|ONCSM
|76,00
|18.176.611
|% 9,99
|
|DGGYO
|28,66
|34.072.962
|% 9,98
|
|GOKNR
|12,58
|79.058.264
|% 9,97
|
|KLRHO
|27,44
|49.196.410
|% 9,94
|
|ORMA
|51,00
|74.868
|% -7,27
|
|DAGHL
|13,22
|65.338.355
|% -6,90
|
|COSMO
|60,00
|1.398.349
|% -3,85
|
|INTEM
|75,60
|12.501.140
|% -3,32
|
|FENER
|45,38
|75.567.596
|% -3,16
|
|THYAO
|137,30
|3.392.284.306
|% 1,03
|
|ISCTR
|11,13
|2.673.546.345
|% -1,77
|
|KCHOL
|80,80
|2.211.743.933
|% 1,13
|
|AKBNK
|15,65
|1.850.780.538
|% -0,76
|
|KOZAL
|19,60
|1.629.469.500
|% 3,16
|
|ISCTR
|11,13
|2.673.546.345
|% -1,77
|
|YKBNK
|9,40
|1.582.909.064
|% -0,84
|
|EKGYO
|6,53
|813.382.956
|% 0,93
|
|AKBNK
|15,65
|1.850.780.538
|% -0,76
|
|KOZAL
|19,60
|1.629.469.500
|% 3,16
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7547
|19,7588
|% 0,21
|
|Euro
|21,4198
|21,4474
|% 0,05
|
|Sterlin
|24,4997
|24,6226
|% -0,20
|
|Frank
|21,8864
|22,0182
|% -0,13
|
|Riyal
|5,2523
|5,2786
|% 0,15
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.985
|1.986
|-3,57
|
|Altın Gr.
|1.261
|1.261
|-0,64
|
|Cumhuriyet
|9.041
|9.177
|-54,00
|
|Tam
|8.993
|9.227
|-84,28
|
|Yarım
|4.437
|4.555
|-39,00
|
|Çeyrek
|2.212
|2.264
|-26,00
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,67
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|15,02
|15,03
|-0,03
|
|B. Petrol
|74,97
|74,97
|0,06
|