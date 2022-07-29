***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
29.07.2022 16:19
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Açıklamalar
Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri AR-GE Üretim San. ve Tic. A.Ş.'nin JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından gerçekleştirilen kredi derecelendirme süreci kapsamında, Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Notu "A+ (tr) / (Stabil Görünüm)", kısa vadeli ulusal notunu "J1 (tr) / (Stabil Görünüm)" olarak yüksek seviyede yatırım yapılabilir seviyede belirlemiştir.
Uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsinden uluslararası notunu "BB / (Stabil Görünüm)" olarak Türkiye Cumhuriyeti ülke tavanı ile aynı olacak şekilde, kısa vadeli yabancı ve yerel para cinsinden uluslararası notunu "J3 / (Stabil Görünüm)" olarak belirlemiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049282
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