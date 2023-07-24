***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
24.07.2023 15:19
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından yapılan değerlendirme sonucunda. Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating notu "A+ (tr)" olarak, Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu "J1 (tr) / (Stabil Görünüm)" teyit edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174551
BIST
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18:056.695
En Düşük
|Değişim
|: 0,11%
|| 7,36
|Açılış
|: 6.730
|
|Önceki Kapanış
|: 6.688
|
6.626
En Yüksek
6.808
18:0526,9488
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0193
|Açılış
|: 27,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0146
En Düşük
26,8677
18:0529,8590
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,1022
|Açılış
|: 29,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1500
|
30,1032
En Düşük
29,8318
18:051.698,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -3,21
|Açılış
|: 1.698,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.701,33
|
1.705,62
En Düşük
1.694,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASTOR
|106,70
|1.964.216.372
|% 10,00
|
|CWENE
|278,30
|864.104.884
|% 10,00
|
|KONTR
|223,30
|2.827.157.367
|% 10,00
|
|YYLGD
|36,30
|660.574.355
|% 10,00
|
|ZEDUR
|55,00
|18.198.360
|% 10,00
|
|KSTUR
|362,10
|2.120.164
|% -9,99
|
|BURCE
|191,40
|347.838.062
|% -9,97
|
|VKFYO
|30,92
|18.407.164
|% -9,96
|
|BURVA
|73,25
|224.522.724
|% -9,96
|
|EUYO
|13,30
|2.129.929
|% -9,95
|
|THYAO
|221,80
|9.998.869.979
|% -0,81
|
|EREGL
|37,96
|9.734.516.337
|% 2,04
|
|TUPRS
|91,85
|5.626.153.589
|% 0,49
|
|KRDMD
|22,86
|5.330.488.157
|% 5,35
|
|SASA
|60,75
|4.535.163.258
|% -0,25
|
|ZOREN
|4,34
|1.958.791.875
|% 8,77
|
|EKGYO
|8,27
|3.171.674.993
|% -0,12
|
|ODAS
|10,59
|2.785.408.829
|% 2,32
|
|EREGL
|37,96
|9.734.516.337
|% 2,04
|
|KRDMD
|22,86
|5.330.488.157
|% 5,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9411
|26,9488
|% -0,07
|
|Euro
|29,8434
|29,8590
|% -0,34
|
|Sterlin
|34,4459
|34,6186
|% -0,33
|
|Frank
|30,9779
|31,1645
|% -0,15
|
|Riyal
|7,1628
|7,1987
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.961
|-1,50
|
|Altın Gr.
|1.696
|1.697
|-4,58
|
|Cumhuriyet
|11.354
|11.526
|-54,00
|
|Tam
|11.048
|11.175
|-134,00
|
|Yarım
|5.524
|5.613
|-67,00
|
|Çeyrek
|2.762
|2.807
|-33,00
|
|Gümüş.Ons
|24,42
|24,45
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|21,15
|21,16
|-0,19
|
|B. Petrol
|82,30
|82,30
|1,42
|