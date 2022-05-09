***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.05.2022 16:08
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Smart Holding A.Ş. ile Shanghai Electric Power Co., Ltd (SEP) arasında Bulgaristan'da 30MW AC Fotovoltaik Enerji Santrali projesi ortak yatırımına istinaden "Mutabakat Zaptı" imzalanmıştır.
Söz konusu bu mutabakat zaptında yer aldığı üzere bahsi geçen 30MW AC Fotovoltaik Enerji Santrali yapımında Smart Güneş Teknolojileri AR-GE Üretim San. ve Tic. A.Ş. Mühendislik, Tedarik ve İnşaat (EPC) müteahhidi olarak yer alacaktır.
Kamuoyuna ve değerli paydaşlarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027773
BIST
18:052.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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2.481
En Düşük
2.442
18:0515,0983
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
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|Açılış
|: 15,1350
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
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907,64
En Düşük
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|KAPLM
|91,30
|83.096.003
|% 10,00
|
|YBTAS
|20.900,00
|1.912.102
|% 10,00
|
|MEPET
|3,74
|8.847.586
|% 10,00
|
|ETILR
|10,12
|14.144.986
|% 10,00
|
|PRKAB
|38,08
|111.037.261
|% 9,99
|
|DEVA
|35,98
|164.238.871
|% -9,23
|
|PAMEL
|104,20
|8.408.375
|% -6,96
|
|TDGYO
|7,22
|4.809.368
|% -6,84
|
|SANEL
|5,20
|4.441.658
|% -6,81
|
|AYES
|21,26
|595.155
|% -5,26
|
|THYAO
|42,30
|3.563.784.455
|% -0,19
|
|KRDMD
|16,33
|3.294.992.779
|% 5,49
|
|SISE
|19,26
|2.878.828.375
|% -0,67
|
|EREGL
|33,52
|2.174.231.021
|% 1,76
|
|TUPRS
|245,30
|2.125.252.718
|% -3,88
|
|EKGYO
|2,68
|895.397.788
|% -0,37
|
|YKBNK
|4,86
|1.282.096.882
|% 0,41
|
|KRDMD
|16,33
|3.294.992.779
|% 5,49
|
|AKBNK
|8,66
|1.458.520.113
|% -0,69
|
|SISE
|19,26
|2.878.828.375
|% -0,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,0638
|15,0962
|% 1,01
|
|Euro
|15,9231
|15,9550
|% 1,15
|
|Sterlin
|18,5637
|18,6568
|% 0,99
|
|Frank
|15,1440
|15,2353
|% 0,62
|
|Riyal
|4,0117
|4,0319
|% 1,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-22,66
|
|Altın Gr.
|904
|904
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|6.124
|6.216
|12,00
|
|Tam
|6.097
|6.252
|16,73
|
|Yarım
|2.947
|3.024
|8,09
|
|Çeyrek
|1.478
|1.512
|4,05
|
|Gümüş.Ons
|21,91
|21,94
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,63
|-0,13
|
|B. Petrol
|107
|107
|-5,31
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Seans Raporu
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17:59XU100
Endeks 2, 467 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 36, 258.00 milyon TL de
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17:57ELITE
Yüzde 4.31 oranında artışla 22.26 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 249, 119 adet işlem
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17:56GEDZA
Yüzde 7.66 oranında artışla 27.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 862, 965 adet işlem
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17:55CEMAS
Yüzde 4.84 oranında artışla 1.30 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 188, 266 adet işlem
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