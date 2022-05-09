***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSmart Holding A.Ş. ile Shanghai Electric Power Co., Ltd (SEP) arasında Bulgaristan'da 30MW AC Fotovoltaik Enerji Santrali projesi ortak yatırımına istinaden "Mutabakat Zaptı" imzalanmıştır.Söz konusu bu mutabakat zaptında yer aldığı üzere bahsi geçen 30MW AC Fotovoltaik Enerji Santrali yapımında Smart Güneş Teknolojileri AR-GE Üretim San. ve Tic. A.Ş. Mühendislik, Tedarik ve İnşaat (EPC) müteahhidi olarak yer alacaktır.Kamuoyuna ve değerli paydaşlarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027773BIST