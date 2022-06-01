***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.06.2022 14:41
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Güneş enerjisi paneli alanında artan talebi karşılamak üzere Çerkeşli OSB Mah. İMES 10.Cad. N 3 Dilovası-Kocaeli‘nde yer alan toplamda 10.000 m2'lik işyeri/ fabrika binası ve alanına ilişkin 2 yıl süre ile kiralama sözleşmesi imzalamıştır.
Dilovası Tesisimiz, Temmuz ayı içerisinde başlayacak deneme üretimlerine paralel olarak günde yaklaşık 2000 adet ve üzeri güneş paneli üretme kapasitesine ulaşacaktır.
Tesis, tam kapasiteye ulaştığında yaklaşık 200 kişiye ilave istihdam sağlayacaktır. 2022 cirosuna katkısının yaklaşık %10 olması beklenmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033849
BIST
14:552.574
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 27,36
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.586
En Düşük
2.554
14:5516,4515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0561
|Açılış
|: 16,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4538
En Düşük
16,3733
14:5517,6567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0350
|Açılış
|: 17,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,6678
En Düşük
17,5427
14:55968,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,88
|Açılış
|: 968,52
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
972,08
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler14:53
|OZRDN
|12,91
|2.077.040
|% 9,97
|
|PENTA
|493,00
|66.815.021
|% 9,19
|
|IHLGM
|0,77
|28.690.294
|% 8,45
|
|MERCN
|13,92
|18.715.324
|% 6,83
|
|ULUUN
|15,12
|167.836.132
|% 6,25
|
|PSGYO
|13,05
|218.734.089
|% -9,37
|
|ALMAD
|2,85
|2.039.042
|% -4,36
|
|SUNTK
|23,78
|27.165.937
|% -3,88
|
|SUMAS
|69,05
|87.813
|% -3,70
|
|OTTO
|35,52
|209.172
|% -3,48
|
|PSGYO
|13,05
|218.734.089
|% -9,37
|
|ULUUN
|15,12
|167.836.132
|% 6,25
|
|SOKM
|14,00
|141.504.786
|% 4,56
|
|ODAS
|2,78
|137.437.204
|% 1,09
|
|PGSUS
|142,60
|124.356.965
|% -0,07
|
|IHLGM
|0,77
|28.690.294
|% 8,45
|
|PEKGY
|1,18
|22.175.303
|% 1,72
|
|PSGYO
|13,05
|218.734.089
|% -9,37
|
|KLSYN
|2,22
|32.227.101
|% 5,71
|
|FORMT
|1,53
|17.227.868
|% 1,32
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4421
|16,4544
|% 0,36
|
|Euro
|17,6324
|17,6541
|% 0,18
|
|Sterlin
|20,6173
|20,7207
|% 0,01
|
|Frank
|17,0338
|17,1364
|% 0,04
|
|Riyal
|4,3719
|4,3938
|% 0,23
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|-7,52
|
|Altın Gr.
|968
|968
|-0,97
|
|Cumhuriyet
|6.442
|6.540
|-35,00
|
|Tam
|6.418
|6.577
|-25,24
|
|Yarım
|3.102
|3.182
|-12,21
|
|Çeyrek
|1.556
|1.591
|-6,10
|
|Gümüş.Ons
|21,57
|21,59
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,43
|0,05
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,52
|
Seans Raporu
14:53
daha fazla
-
15:08GESAN
Yüzde 5.17 oranında artışla 30.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 734, 929 adet işlem
-
15:07CEMAS
Yüzde 5.30 oranında artışla 1.39 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 505, 127 adet işlem
-
15:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 29, 13 artarak (% 1.03 ) 2, 867
-
15:06XU100
Endeks 2, 577 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 17 üstünde . İşlem hacmi 25, 423.00 milyon TL de
-
15:06AKSEN
Yüzde 9.66 oranında artışla 23.16 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 890, 315 adet işlem