***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Güneş enerjisi paneli alanında artan talebi karşılamak üzere Çerkeşli OSB Mah. İMES 10.Cad. N 3 Dilovası-Kocaeli‘nde yer alan toplamda 10.000 m2'lik işyeri/ fabrika binası ve alanına ilişkin 2 yıl süre ile kiralama sözleşmesi imzalamıştır.Dilovası Tesisimiz, Temmuz ayı içerisinde başlayacak deneme üretimlerine paralel olarak günde yaklaşık 2000 adet ve üzeri güneş paneli üretme kapasitesine ulaşacaktır.Tesis, tam kapasiteye ulaştığında yaklaşık 200 kişiye ilave istihdam sağlayacaktır. 2022 cirosuna katkısının yaklaşık %10 olması beklenmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033849BIST