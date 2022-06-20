Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.06.2022 10:38
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum

ın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

08.04.2022 tarihli Özel Durum Açıklaması'nda da belirtildiği üzere, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 14.07.2021 tarih ve 31541 sayılı Resmî Gazete 'de yayınlanan, güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin BOR -1 (100 MWe)  ihalesinde Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Smart GES Üretim A.Ş.  37,5 Kuruş/kW saat bedel ile en iyi teklifi vererek yarışmayı kazanmıştı.
Yönetim Kurulu'muzun 17.06.2022 tarihli toplantısında
50.000,-Türk Lirası tutarındaki ödenmiş sermayesine %100 oranında iştirak ettiğimiz doğrudan bağlı ortaklığımız Smart GES A.Ş.'nin Bor-1 (100MWe) lisansı için gerekli asgari sermaye ihtiyacından dolayı, sermayesinin nakden ve 20.950.000,-Türk Lirası tutarında artırılmak suretiyle 21.000.000,-Türk Lirası'na çıkarılması kapsamında, sermaye artırımının Smart GES A.Ş.'nin 16.06.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda onaylandığı görülerek Şirket'imiz tarafından nakden karşılanmak suretiyle yeni pay alma hakkımızın tamamının kullanılmasına ve nakdi sermaye artırımına katılım tutarımızın 20.950.000,-Türk Lirası olarak belirlenmesine, karar verilmiştir.
 
          
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038192


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:262.536
Değişim :  0,12% |  3,13
Açılış :  2.549  
Önceki Kapanış :  2.533  
En Yüksek
2.555 En Düşük
2.532
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:24
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ORMA 31,46 493.167 % 10,00  
EGEEN 2.205,50 145.913.948 % 10,00  
DAGHL 32,34 3.319.087 % 10,00  
LIDFA 11,66 3.705.291 % 10,00  
DOKTA 26,46 3.189.260 % 9,98  
daha fazla
13:24 Alış Satış %  
Dolar 17,3274 17,3311 % 0,04  
Euro 18,2496 18,2647 % 0,44  
Sterlin 21,1430 21,2491 % 0,14  
Frank 17,8943 18,0021 % 0,64  
Riyal 4,6047 4,6278 % 0,03  
daha fazla
13:24 Alış Satış %  
Altın Ons 1.839 1.839 -0,42  
Altın Gr. 1.024 1.024 -0,43  
Cumhuriyet 6.820 6.923 -4,00  
Tam 6.806 6.901 -65,00  
Yarım 3.341 3.375 -32,00  
Çeyrek 1.674 1.687 -16,00  
Gümüş.Ons 21,63 21,66 -0,03  
Gümüş Gr. 12,04 12,06 -0,03  
B. Petrol 113 113 0,01  
Seans Raporu 13:24
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru